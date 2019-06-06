СПбГУ присвоил Си Цзиньпину степень почетного доктора

Владимир Путин назвал Си Цзиньпина теоретиком и практиком политологии, достойным звания доктора СПбГУ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поблагодарил ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) за решение присвоить степень почетного доктора председателю КНР Си Цзиньпину.

По оценке главы российского государства, его коллега является настоящим ученым, причем не только теоретиком, но и практиком.

"Я от всей души хочу поблагодарить ученый совет университета за принятое решение. Знаю нового доктора петербургского университета в течение многих лет и могу заверить научный совет, весь университет в том, что вы не промахнулись, приняли правильное решение", - сказал Путин на церемонии в СПбГУ.

Российский лидер объяснил, что знает, как работает председатель Си Цзиньпин на протяжении многих лет. "Мы с ним вместе подчас работаем над выработкой крупных решений, имеющих глобальное значение для двусторонних отношений", - сказал президент РФ.

"Я без всякого преувеличения, без всякого художественного свиста могу сказать: он (Си Цзиньпин) действительно теоретик политологии, он действительно ученый", - отметил глава российского государства. По его мнению, такая оценка "касается не только двусторонних отношений, но и глобальных вопросов".

Для примера Путин привел инициативу китайского лидера "Один пояс - Один путь", который является "глобальным международный проектом, в который входит огромное количество стран". "Это большая, масштабная, фундаментальная работа, рассчитанная на эффект во всем мире, десятки стран уже подключились к этой работе, инвестированы сотни миллиардов долларов в проекты, которые предложил председатель Си Цзиньпин", - подчеркнул президент.

На взгляд Путина, председатель КНР также является и практиком, "потому что реализует эти идеи в жизнь".

Глава государства подчеркнул, что ему особенно приятно то, что почетное звание Си Цзиньпину присвоил его родной университет, где он учился и работал в качестве помощника ректора. "А сейчас ректор и весь университет являются моими помощниками", - заметил Путин, поблагодарив коллектив СПбГУ за поддержку.

После церемонии вручения

Путин и Си Цзиньпин осмотрели выставку, посвящённую сотрудничеству РФ и Китая в СПбГУ. Экскурсию провёл ректор СПбГУ Николай Кропачев.

На выставке представлены книги разных эпох, которые переводит университет с китайского на русский язык и издаёт в России. В частности, представлена редкая рукописная книга XVII века о плавлении металлов. Ее подарил университету китайский коллекционер. Ректор передал копию этой книги в подарок председателю КНР.

На выставке представлены и современные издания.

Лидеры приехали в университет на церемонию вручения председателю КНР степени почётного доктора.

После церемонии студенты СПбГУ подарили Путину и Си Цзиньпину свои картины. Студент из Китая Рон Гуан подарил президенту РФ картину "Рисовые чеки ранней весной", а студентка Анастасия Шмакова из Санкт-Петербурга подарила председателю КНР живописное полотно "Сон о северной столице".

Лидеры поблагодарили студентов за подарки, после чего Си Цзиньпин оставил памятную запись в книге почётных гостей университета.