Российские банки и мобильные операторы видят себя среди мировых лидеров по инновациям

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ведущие российские банки и компании мобильной связи опережают конкурентов из Западной Европы и США в ряде инновационных сфер, заявили руководители крупнейших компаний на сессии ПМЭФ "Способен ли современный бизнес реализовывать успешные долгосрочные стратегии?", организованной при поддержке PwC.

"Банковский сектор России если не самый продвинутый, то, безусловно, один из самых продвинутых в мире. От Европы мы на 10 лет вперед ушли, от Америки - лет на 20", - сказал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

По его мнению, это является результатом конкуренции ведущих игроков рынка, каждый из которых имеет свою долгосрочную стратегию и эффективно ее применяет.

Мобильные операторы в России активно развивают аналитику на базе "больших данных" и продают ее банкам. "На сегодняшний день большинство продвинутых банков в России пользуется нашими услугами. И это то, где мы опережаем большинство европейских стран. Далеко не все, очень мало телекомов (в мире - ИФ) успешно продают аналитику на основе "больших данных", цифровых потоков", - сказал генеральный директор "Вымпелкома" Василь Лацанич.

По его словам, развитие операторами в России дополнительных услуг, в том числе аналитики, стало следствием стремительного снижения стоимости услуг мобильной связи.

Рынок мобильной связи, сказал Лацанич, идет к тому, что люди "будут потреблять 1 гигабайт в день", по все более низкой цене. В этой ситуации, сказал он, "Вымпелком" активно расширяет спектр дополнительных услуг: "Мы видим себя одновременно и почтой, банком, и одновременно будущей почтой, будущим банком, будущим мессенджером, видео, телевизором и пытаемся везде что-то попробовать".

Главный технологический директор группы Сбербанк Давид Рафаловский считает, что "в истории человечества любой посредник в конечном итоге исчезал", с учетом этой перспективы Сбербанк уже не рассматривает себя в качестве традиционного банка.

"Мы себя видим как технологическую компанию с технологическими продуктами. Да, у нас есть банковская лицензия. Да, у нас есть очень хорошие финансовые продукты, которые мы научились делать в большом объеме. Они не исчезнут завтра. Но на уровне ДНК организации мы видим себя по-другому", - сказал он.

Управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков считает, что центральным для обеспечения конкурентоспособности сегодня является формирование компаниями четкой миссии и инвестирование в людей.

Развиваясь, в прошлом бизнес пытался "сделать из людей роботов": заставить их делать одни и те же операции эффективно на промышленных предприятиях. "Сейчас мы говорим, что конкурентное преимущество бизнеса состоит в том, как добиться новаций и креативов. Но мы упорно применяем те же инструменты для того, чтобы выбить инновацию из того, что убивало инновацию. То есть теперь мы хотим сделать из человека большего человека, применяя те же инструменты, которыми мы это убивали", - сказал Лотаков.

В этой ситуации бизнесу, чтобы развивать новые технологии и быть успешным, необходимо прежде всего инвестировать в людей, которые могут придумывать эти новые технологии и использовать их, считает он.