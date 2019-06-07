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На территории Якутии будут проходить выездные мероприятия ПМЭФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев и директор "Росконгресс" Александр Стуглев подписали соглашение, в рамках которого предусмотрено проведение выездных мероприятий ПМЭФ в регионе, сообщила пресс-служба регионального главы и правительства.

Документ, подписанный на Петербургском международном экономическом форуме, предусматривает проведение выездных мероприятий ПМЭФ на территории республики, создание плана продвижения региона для формирования графика выездных роуд-шоу, консультационное и правовое сопровождение инвестиционных проектов.

"Сотрудничество между Якутией и "Росконгрессом" поспособствует продвижению инвестиционного и экспортного потенциала региона, окажет поддержку социально значимым проектам посредством организации выездных сессий. Предусмотрено проведение взаимных консультаций, организация тематических форумов и рабочих встреч, в том числе за рубежом", - говорится в сообщении.

ПМЭФ Якутия

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