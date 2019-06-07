Орешкин спрогнозировал быстрое замедление годовой инфляции в РФ в летние месяцы

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума Фото: ТАСС, Сергей Карпухин

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в годовом выражении в летние месяцы может продемонстрировать быстрое замедление, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума в пятницу.

"Сейчас мы видим - начинается снижение цен на плодоовощную продукцию, поэтому от продовольственного сегмента зависит, будет дефляция (в августе и сентябре - ИФ) или нет", - отметил министр.

"Но, учитывая ограниченность индексации тарифов с 1 июля - оно будет меньше, чем 1 июля прошлого года, это, конечно, все вместе может сыграть в пользу довольно быстрого замедления инфляции (годовой - ИФ)", - ожидает он.

В 2019 году индексация тарифов из-за повышения НДС была разбита на два этапа - с 1 января и с 1 июля, поэтому индексация с 1 июля будет ниже, чем с 1 июля 2018 года, когда было разовое повышение тарифов.

Плодоовощная продукция, по данным Росстата, на неделе с 28 мая по 3 июня подешевела на 0,4%, впервые с середины октября 2018 года.

Минэкономразвития в докладе "Картина инфляции" в четверг отмечало, что инфляция по итогам 2019 года может оказаться ниже 4% при сохранении стабильного курса рубля и хорошем урожае. Прогноз ЦБ на 2019 год равняется 4,7-5,2%.

В мае годовая инфляция в РФ замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле. В июне Минэкономразвития ожидает дальнейшего замедления годовой инфляции до 4,8-4,9%.