Чайка подтвердил наличие третьего "дела ЮКОСа"

Фото: ТАСС, Савинцев Федор

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил о расследовании третьего уголовного дела в отношении бывшей нефтяной компании "ЮКОС", которую возглавлял Михаил Ходорковский.

"Третье дело "ЮКОСА" расследуется. Это правда", - сообщил Чайка журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019. "И впервые были обнародованы документы "Шеврона", который проводил аудит", - добавил он.

31 мая телеканал НТВ сообщил о расследовании в фильме "Кровавая империя Михаила Ходорковского". В нем советник генпрокурора России Салават Каримов заявил, что в 1990-х годах Ходорковский получил контроль над государственной компанией ЮКОС, переведя в частном порядке на офшоры ее руководства $250 млн.

Дела, по которым осужден экс-глава ЮКОСа

Ходорковский был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года. В 2005 году он был признан виновным в мошенничестве и других преступлениях, а в 2010 - в крупном хищении нефти и отмывании средств. С учетом последующих обжалований общий срок заключения, назначенный ему судом, составил 10 лет и 10 месяцев.

12 ноября 2013 года Ходорковский, не признавая своей вины, направил президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами. 20 декабря 2013 года Путин подписал указ о его помиловании, и экс-глава ЮКОСа вышел на свободу и покинул Россию.