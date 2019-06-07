Помощник президента поддержал Орешкина в споре с ЦБ о рисках роста потребкредитов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что рынок потребительского кредитования в настоящий момент перегрет, и это уже негативно сказывается на экономическом росте.

"Я здесь разделяю позицию Максима Станиславовича (Орешкина - ИФ), и считаю, что - да, рынок (потребкредитования - ИФ) действительно перегрет", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ. "И действительно это определенным образом тормозит экономический рост или оказывает негативное влияние на темпы роста", - добавил он.

Как сообщалось, ЦБ РФ в четверг поспорил с Минэкономразвития о рисках потребительского кредитования.

В ходе форума министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что существенный рост потребительского кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию, и, если ничего не предпринимать, рецессия может наступить в 2021 году.

"Мое мнение заключается в том, что наибольший риск вхождения экономики в рецессию в ближайшие годы связан с проблемами в потребительском кредитовании. Тот темп, который есть - 30% в годовом выражении - абсолютно неустойчив, не соответствует росту номинальных доходов населения, которые растут темпами 5-6%, и учитывая дюрацию в 2-3 года, если ничего сейчас не делать, то в 2021 году мы может войти в рецессию", - отметил министр.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина абсолютно не согласилась с этим тезисом. "Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить, и я скажу, почему. Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски "пузыря", - подчеркнула она.

"Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни, посмотрите, это не наращивание спроса, не увеличение уровня жизни, этим поддерживается уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов, и конечно, надо думать об этом", - сказала Набиуллина.