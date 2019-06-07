"Яндекс.Такси" и "Газпром" переведут партнеров сервиса на природный газ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс.Такси" переведет партнеров сервиса на использование природного газа, что позволит в несколько раз снизить расходы таксопарков на топливо и улучшить экологическую ситуацию. Соответствующее соглашение между "Яндекс.Такси" и "Газпром газомоторное топливо" было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает "Яндекс.Такси", уже сейчас около 4,3 тыс. машин, выполняющих заказы сервиса, работают на природном газе (метане) и около 26 тыс. — на пропан-бутане. Теперь количество машин на природном газе увеличится, а таксопаркам предложат специальные условия на газобаллонное оборудование и его установку. Также появятся передвижные заправочные станции.

"Яндекс.Такси" будет предлагать специальный тариф для пользователей сервиса, по которому заказы будут выполнять только автомобили на экологичном топливе.

Также во время форума "Яндекс.Такси" и "Национальная газомоторная ассоциация" подписали соглашение о совместном продвижении и популяризации газомоторного топлива.