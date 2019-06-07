Путин заявил, что США превратили доллар в инструмент давления на весь мир

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Превращение доллара в инструмент давления подрывает доверие к этой валюте, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в пятницу президент сказал, что со времен создания Бреттон-Вудской системы и пришедшей ей на смену ямайской валютной системы появились новые экономические центры, повысилась роль региональных валют. Эти перемены, по его мнению, требуют адаптации международных финансовых организаций и переосмысления роли доллара.

Между тем доллар, став мировой резервной валютой, "превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир", - сказал Путин.

Он добавил, что это ошибка со стороны финансовых властей США: "Сами подрывают, свои преимущества, созданные во время создания Бреттон-Вудской системы. Доверие к доллару падает просто".