Путин констатировал приближение мира "к опасной черте"

Президент призвал сообща искать альтернативы растущей конфронтации

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мир подошел к опасной черте, международные отношения "лихорадит", и мировое сообщество должно искать "конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем", считает президент Владимир Путин. Это говорится в его обращении участникам форума "Примаковские чтения".

"Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усиливающейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов - в частности, путем санкций и торговых войн", - заявил глава государства.

Он выразил уверенность, что дискуссии участников форума будут "весьма полезными" в этом плане.

Примаковские чтения проводятся ежегодно с 2015 года и носят имя государственного деятеля и академика Евгения Примакова. Это международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, дипломатов и политиков. Участники мероприятия обсуждают сценарии развития международных отношений и проблемы международной безопасности.