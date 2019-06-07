Путин рассчитывает на "прозрачное и понятное" расследование дела Калви

Президент впервые прокомментировал это дело и ответил, почему не всех фигурантов отпустили из СИЗО

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин рассчитывает, что дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви будет расследовано "прозрачно, понятно" и с учетом тех, кто защищает его позицию. Глава государства прокомментировал это дело впервые на пленарном заседании на ПМЭФ.

Он напомнил, что инвестору вменяют инкриминируют хищение 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", в то время как "некоторые, в том числе многие здесь присутствующие его российские партнеры, утверждают, что это не так".

"Может быть. Но в этом должны разобраться правоохранительные органы, у нас есть судебная система соответствующая. Я очень рассчитываю на то, что все будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию этого нашего американского партнера. И будут приняты справедливые законные решения", - сказал Путин.

На вопрос, почему не всех фигурантов дела отпустили под домашний арест, президент пообещал, что российские власти будут "дввигаться по пути" гуманизации "данных процедур".

"Что касается вопроса, что кого-то выпустили под домашний арест, а кого-то нет, - мне еще французские друзья говорили, что у кого-то есть дом в Москве, а у кого-то нет", - отметил президент.

По делу Калви, гражданина США, проходят еще пять человек, в том числе три представителя Baring Vostok. Один из них, партнер фонда по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль - гражданин Франции. Всех их арестовали в середине февраля. Калви и еще один российский бизнесмен, давший признательные показания, в апреле были переведены под домашний арест, остальных оставили в СИЗО.

Многие участники ПМЭФ упоминали дело Калви и его последствия для инвестиционного климата в России и российской экономики. Сам бизнесмен просил следователя отпустить его на форум, но не добился этого. За мероприятием он следил по пересказом навещавших его адвокатов.

Выступая на форуме, Путин обещал улучшить ситуацию с правами бизнеса, защитой их прав на собственность и давлением силовых структур. Среди необходимых мер он назвал очищение судов и силовых структур от недобросовестных сотрудников, создание цифровой системы, через которую можно будет пожаловаться на давление, либерализацию законодательства и повышение прозрачности деловой среды.