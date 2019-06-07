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ПМЭФ-2019. Рейтинг спикеров по итогам первых двух дней

"СКАН" представляет рейтинг упоминаемости в СМИ участников Петербургского международного экономического форума

ПМЭФ-2019. Рейтинг спикеров по итогам первых двух дней
Трансляция пленарного заседания Петербургского международного экономического форума
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - За два дня Форума (с 6 июня по 16:30 7 июня) в СМИ вышло более 62 тысяч сообщений, посвященных мероприятиям, проходившим в рамках ПМЭФ. Основные темы публикаций: "Сделки, проекты и инвестиции" (25 тысяч сообщений), "Политика и государство" (более 17 тысяч сообщений), "Корпоративные действия и производственная деятельность" освещались в более чем 13 тысяч сообщений, а тема "Макроэкономика" - более 4 тысяч сообщений.

Рейтинг упоминаемости. Персоны, власть

Персона Упоминаемость
1

Владимир Путин, президент РФ

 8359
2

Максим Орешкин, министр экономического развития

 2229
3

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

 2145
4

Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ

 1800
5

Антон Силуанов, глава Минфин РФ

 1713
6

Си Цзиньпин, председатель КНР

 1671
7

Александр Беглов, и.о.губернатора Санкт-Петербурга

 1626
8

Андрей Воробьев, губернатор Московской области

 1277
9

Эльвира Набиуллина, глава Банка России

 1250
10

Александр Дрозденко, глава Ленинградской области

 1077
11

Александр Новак, глава Минэнерго

 949
12

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

 896
13

Игорь Руденя, губернатор Тверской области

 850
14

Максим Топилин, глава Минтруда РФ

 833
15

Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

 823
16

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ

 779
17

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

 773
18

Татьяна Голикова, министр здравоохранения

 734
19

Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

 664
20

Сергей Кириенко, первый замглавы Администрации президента

 639

Бесспорным лидером по количеству упоминаний в СМИ стал президент РФ Владимир Путин. Так, СМИ анонсировали и освещали ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций - президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини и премьером Армении Николом Пашиняном. Кроме того, СМИ акцентируют внимание на том, что в рамках ПМЭФ – 2019 российский лидер продолжит общение с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым они ранее провели переговоры в Москве. 7 июня пик информационной активности пришелся на выступление Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. При этом ряд СМИ отметил политизированность речи главы государства, указав на схожесть со знаменитой "мюнхенской речью" 2007 года, в которой российский лидер заявлял об однополярности мировой политики и пагубных последствиях ее реализации.

Внимание СМИ было сфокусировано на высказывании Максима Орешкина о том, что МЭР исключает рецессию по итогам первых двух кварталов, а также ожидает рост ВВП во втором полугодии 2019 года. При этом глава Минэкономразвития подвергся критике со стороны депутата Андрея Макарова "за недостаточные усилия по защите бизнеса".

На третьем месте рейтинга оказался Алексей Дюмин, возглавляющий делегацию Тульской области на ПМЭФ. Наиболее заметным стало сообщение о намерении реализовать биотехнологический кластер в городе Ефремов, инвестиции в который составят порядка 10 млрд рублей. СМИ не обошли вниманием и Александра Беглова, Андрея Воробьева и Александра Дрозденко, которые расположились на 7, 8 и 10 строчках рейтинга. В частности, сообщалось, что Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ 36 соглашений на сумму около 170 млрд руб.

Рейтинг упоминаемости. Персоны, бизнес

Персона Упоминаемость
1

Игорь Сечин, глава "Роснефти"

 1410
2

Майкл Калви, основатель Baring Vostok

 1133
3

Герман Греф, глава Сбербанка

 1074
4

Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком"

 810
5

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

 734
6

Павел Ливинский, глава "Россети"

 556
7

Вагит Алекперов, глава "ЛУКОЙЛа"

 546
8

Сергей Эмдин, глава Tele2

 542
9

Алексей Миллер, глава "Газпрома"

 519
10

Александр Дюков, глава "Газпромнефти"

 497
11

Вермишян Геворк, финансовый директор "Мегафон"

 379
12

Олег Белозеров, президент ОАО РЖД

 376
13

Владимир Потанин, глава "Норильский никель"

 372
14

Николай Токарев, глава "Транснефть"

 365
15

Андрей Костин, глава ВТБ

 314
16

Алексей Лихачев, глава "Росатома"

 299
17

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

 258
18

Николай Подгузов, глава ФГУП "Почта России"

 246
19

Олег Тиньков, глава банка "Тинькофф"

 224
20

Леонид Михельсон, глава "Новатэк"

 202

Игорь Сечин занял первую строчку по упоминаемости глав компаний. В частности, СМИ распространяли его выступление в рамках экономического форума, особенно уделяя внимание его высказываниям о трендах нефтегазовой отрасли, влиянии США на металлургический кластер РФ, а также перспективах совместного развития Арктики с КНР.

Примечательно, что внимание средств массовой информации сконцентрировано на отсутствии арестованного главы Baring Vostok Майкла Калви и комментариях его адвоката по этому поводу – в медиаполе зафиксировано 1133 сообщения.

3 строчка рейтинга принадлежит Герману Грефу, который в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что российские компании из-за санкций являются токсичными, а также сообщил о намерении сотрудничать с "Росатомом" в сфере цифровых инноваций.

На 4 и 5 строчках оказались Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, и Михаил Осеевский, глава ПАО "Ростелеком". СМИ активно писали про встречу президента РФ с членами международного экспертного совета РФПИ, которую организовал фонд, а также тиражировали заявление Осеевского о развитии "Умного города" в ряде регионов.

В топ-20 оказались представители банковского сектора – Андрей Костин и Олег Тиньков.

Наиболее цитируемым стало заявление Костина о позитивном настрое зарубежных партнеров: "Зарубежные партнеры настроены позитивно и изолированности или оторванности России не ощущается". Кроме того, распространялось сообщение об участии ВТБ в нацпрограмме развития искусственного интеллекта.

Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков во время Петербургского международного экономического форума предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес.

ПМЭФ СКАН СКАН-Интерфакс Интерфакс

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