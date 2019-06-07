ПМЭФ-2019. Рейтинг спикеров по итогам первых двух дней
"СКАН" представляет рейтинг упоминаемости в СМИ участников Петербургского международного экономического форума
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - За два дня Форума (с 6 июня по 16:30 7 июня) в СМИ вышло более 62 тысяч сообщений, посвященных мероприятиям, проходившим в рамках ПМЭФ. Основные темы публикаций: "Сделки, проекты и инвестиции" (25 тысяч сообщений), "Политика и государство" (более 17 тысяч сообщений), "Корпоративные действия и производственная деятельность" освещались в более чем 13 тысяч сообщений, а тема "Макроэкономика" - более 4 тысяч сообщений.
Рейтинг упоминаемости. Персоны, власть
|Персона
|Упоминаемость
|1
|
Владимир Путин, президент РФ
|8359
|2
|
Максим Орешкин, министр экономического развития
|2229
|3
|
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
|2145
|4
|
Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ
|1800
|5
|
Антон Силуанов, глава Минфин РФ
|1713
|6
|
Си Цзиньпин, председатель КНР
|1671
|7
|
Александр Беглов, и.о.губернатора Санкт-Петербурга
|1626
|8
|
Андрей Воробьев, губернатор Московской области
|1277
|9
|
Эльвира Набиуллина, глава Банка России
|1250
|10
|
Александр Дрозденко, глава Ленинградской области
|1077
|11
|
Александр Новак, глава Минэнерго
|949
|12
|
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области
|896
|13
|
Игорь Руденя, губернатор Тверской области
|850
|14
|
Максим Топилин, глава Минтруда РФ
|833
|15
|
Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ
|823
|16
|
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ
|779
|17
|
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
|773
|18
|
Татьяна Голикова, министр здравоохранения
|734
|19
|
Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
|664
|20
|
Сергей Кириенко, первый замглавы Администрации президента
|639
Бесспорным лидером по количеству упоминаний в СМИ стал президент РФ Владимир Путин. Так, СМИ анонсировали и освещали ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций - президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини и премьером Армении Николом Пашиняном. Кроме того, СМИ акцентируют внимание на том, что в рамках ПМЭФ – 2019 российский лидер продолжит общение с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым они ранее провели переговоры в Москве. 7 июня пик информационной активности пришелся на выступление Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. При этом ряд СМИ отметил политизированность речи главы государства, указав на схожесть со знаменитой "мюнхенской речью" 2007 года, в которой российский лидер заявлял об однополярности мировой политики и пагубных последствиях ее реализации.
Внимание СМИ было сфокусировано на высказывании Максима Орешкина о том, что МЭР исключает рецессию по итогам первых двух кварталов, а также ожидает рост ВВП во втором полугодии 2019 года. При этом глава Минэкономразвития подвергся критике со стороны депутата Андрея Макарова "за недостаточные усилия по защите бизнеса".
На третьем месте рейтинга оказался Алексей Дюмин, возглавляющий делегацию Тульской области на ПМЭФ. Наиболее заметным стало сообщение о намерении реализовать биотехнологический кластер в городе Ефремов, инвестиции в который составят порядка 10 млрд рублей. СМИ не обошли вниманием и Александра Беглова, Андрея Воробьева и Александра Дрозденко, которые расположились на 7, 8 и 10 строчках рейтинга. В частности, сообщалось, что Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ 36 соглашений на сумму около 170 млрд руб.
Рейтинг упоминаемости. Персоны, бизнес
|Персона
|Упоминаемость
|1
|
Игорь Сечин, глава "Роснефти"
|1410
|2
|
Майкл Калви, основатель Baring Vostok
|1133
|3
|
Герман Греф, глава Сбербанка
|1074
|4
|
Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком"
|810
|5
|
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
|734
|6
|
Павел Ливинский, глава "Россети"
|556
|7
|
Вагит Алекперов, глава "ЛУКОЙЛа"
|546
|8
|
Сергей Эмдин, глава Tele2
|542
|9
|
Алексей Миллер, глава "Газпрома"
|519
|10
|
Александр Дюков, глава "Газпромнефти"
|497
|11
|
Вермишян Геворк, финансовый директор "Мегафон"
|379
|12
|
Олег Белозеров, президент ОАО РЖД
|376
|13
|
Владимир Потанин, глава "Норильский никель"
|372
|14
|
Николай Токарев, глава "Транснефть"
|365
|15
|
Андрей Костин, глава ВТБ
|314
|16
|
Алексей Лихачев, глава "Росатома"
|299
|17
|
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"
|258
|18
|
Николай Подгузов, глава ФГУП "Почта России"
|246
|19
|
Олег Тиньков, глава банка "Тинькофф"
|224
|20
|
Леонид Михельсон, глава "Новатэк"
|202
Игорь Сечин занял первую строчку по упоминаемости глав компаний. В частности, СМИ распространяли его выступление в рамках экономического форума, особенно уделяя внимание его высказываниям о трендах нефтегазовой отрасли, влиянии США на металлургический кластер РФ, а также перспективах совместного развития Арктики с КНР.
Примечательно, что внимание средств массовой информации сконцентрировано на отсутствии арестованного главы Baring Vostok Майкла Калви и комментариях его адвоката по этому поводу – в медиаполе зафиксировано 1133 сообщения.
3 строчка рейтинга принадлежит Герману Грефу, который в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что российские компании из-за санкций являются токсичными, а также сообщил о намерении сотрудничать с "Росатомом" в сфере цифровых инноваций.
На 4 и 5 строчках оказались Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, и Михаил Осеевский, глава ПАО "Ростелеком". СМИ активно писали про встречу президента РФ с членами международного экспертного совета РФПИ, которую организовал фонд, а также тиражировали заявление Осеевского о развитии "Умного города" в ряде регионов.
В топ-20 оказались представители банковского сектора – Андрей Костин и Олег Тиньков.
Наиболее цитируемым стало заявление Костина о позитивном настрое зарубежных партнеров: "Зарубежные партнеры настроены позитивно и изолированности или оторванности России не ощущается". Кроме того, распространялось сообщение об участии ВТБ в нацпрограмме развития искусственного интеллекта.
Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков во время Петербургского международного экономического форума предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес.