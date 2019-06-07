ПМЭФ-2019. Рейтинг спикеров по итогам первых двух дней

"СКАН" представляет рейтинг упоминаемости в СМИ участников Петербургского международного экономического форума

Трансляция пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Фото: epa/vostock-photo

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - За два дня Форума (с 6 июня по 16:30 7 июня) в СМИ вышло более 62 тысяч сообщений, посвященных мероприятиям, проходившим в рамках ПМЭФ. Основные темы публикаций: "Сделки, проекты и инвестиции" (25 тысяч сообщений), "Политика и государство" (более 17 тысяч сообщений), "Корпоративные действия и производственная деятельность" освещались в более чем 13 тысяч сообщений, а тема "Макроэкономика" - более 4 тысяч сообщений.

Рейтинг упоминаемости. Персоны, власть

Персона Упоминаемость 1 Владимир Путин, президент РФ 8359 2 Максим Орешкин, министр экономического развития 2229 3 Алексей Дюмин, губернатор Тульской области 2145 4 Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ 1800 5 Антон Силуанов, глава Минфин РФ 1713 6 Си Цзиньпин, председатель КНР 1671 7 Александр Беглов, и.о.губернатора Санкт-Петербурга 1626 8 Андрей Воробьев, губернатор Московской области 1277 9 Эльвира Набиуллина, глава Банка России 1250 10 Александр Дрозденко, глава Ленинградской области 1077 11 Александр Новак, глава Минэнерго 949 12 Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области 896 13 Игорь Руденя, губернатор Тверской области 850 14 Максим Топилин, глава Минтруда РФ 833 15 Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ 823 16 Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ 779 17 Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ 773 18 Татьяна Голикова, министр здравоохранения 734 19 Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 664 20 Сергей Кириенко, первый замглавы Администрации президента 639

Бесспорным лидером по количеству упоминаний в СМИ стал президент РФ Владимир Путин. Так, СМИ анонсировали и освещали ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций - президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини и премьером Армении Николом Пашиняном. Кроме того, СМИ акцентируют внимание на том, что в рамках ПМЭФ – 2019 российский лидер продолжит общение с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым они ранее провели переговоры в Москве. 7 июня пик информационной активности пришелся на выступление Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. При этом ряд СМИ отметил политизированность речи главы государства, указав на схожесть со знаменитой "мюнхенской речью" 2007 года, в которой российский лидер заявлял об однополярности мировой политики и пагубных последствиях ее реализации.

Внимание СМИ было сфокусировано на высказывании Максима Орешкина о том, что МЭР исключает рецессию по итогам первых двух кварталов, а также ожидает рост ВВП во втором полугодии 2019 года. При этом глава Минэкономразвития подвергся критике со стороны депутата Андрея Макарова "за недостаточные усилия по защите бизнеса".

На третьем месте рейтинга оказался Алексей Дюмин, возглавляющий делегацию Тульской области на ПМЭФ. Наиболее заметным стало сообщение о намерении реализовать биотехнологический кластер в городе Ефремов, инвестиции в который составят порядка 10 млрд рублей. СМИ не обошли вниманием и Александра Беглова, Андрея Воробьева и Александра Дрозденко, которые расположились на 7, 8 и 10 строчках рейтинга. В частности, сообщалось, что Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ 36 соглашений на сумму около 170 млрд руб.

Рейтинг упоминаемости. Персоны, бизнес

Персона Упоминаемость 1 Игорь Сечин, глава "Роснефти" 1410 2 Майкл Калви, основатель Baring Vostok 1133 3 Герман Греф, глава Сбербанка 1074 4 Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком" 810 5 Кирилл Дмитриев, глава РФПИ 734 6 Павел Ливинский, глава "Россети" 556 7 Вагит Алекперов, глава "ЛУКОЙЛа" 546 8 Сергей Эмдин, глава Tele2 542 9 Алексей Миллер, глава "Газпрома" 519 10 Александр Дюков, глава "Газпромнефти" 497 11 Вермишян Геворк, финансовый директор "Мегафон" 379 12 Олег Белозеров, президент ОАО РЖД 376 13 Владимир Потанин, глава "Норильский никель" 372 14 Николай Токарев, глава "Транснефть" 365 15 Андрей Костин, глава ВТБ 314 16 Алексей Лихачев, глава "Росатома" 299 17 Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса" 258 18 Николай Подгузов, глава ФГУП "Почта России" 246 19 Олег Тиньков, глава банка "Тинькофф" 224 20 Леонид Михельсон, глава "Новатэк" 202

Игорь Сечин занял первую строчку по упоминаемости глав компаний. В частности, СМИ распространяли его выступление в рамках экономического форума, особенно уделяя внимание его высказываниям о трендах нефтегазовой отрасли, влиянии США на металлургический кластер РФ, а также перспективах совместного развития Арктики с КНР.

Примечательно, что внимание средств массовой информации сконцентрировано на отсутствии арестованного главы Baring Vostok Майкла Калви и комментариях его адвоката по этому поводу – в медиаполе зафиксировано 1133 сообщения.

3 строчка рейтинга принадлежит Герману Грефу, который в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что российские компании из-за санкций являются токсичными, а также сообщил о намерении сотрудничать с "Росатомом" в сфере цифровых инноваций.

На 4 и 5 строчках оказались Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, и Михаил Осеевский, глава ПАО "Ростелеком". СМИ активно писали про встречу президента РФ с членами международного экспертного совета РФПИ, которую организовал фонд, а также тиражировали заявление Осеевского о развитии "Умного города" в ряде регионов.

В топ-20 оказались представители банковского сектора – Андрей Костин и Олег Тиньков.

Наиболее цитируемым стало заявление Костина о позитивном настрое зарубежных партнеров: "Зарубежные партнеры настроены позитивно и изолированности или оторванности России не ощущается". Кроме того, распространялось сообщение об участии ВТБ в нацпрограмме развития искусственного интеллекта.

Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков во время Петербургского международного экономического форума предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес.