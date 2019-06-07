Минэкономразвития поддержало выплату части дивидендов РЖД имуществом

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития РФ не против частичной выплаты дивидендов ОАО "Российские железные дороги" материальными активами.

"Мы считаем, что в этом ничего плохого нет. Здесь (есть - ИФ) момент очень важный: если мы выходим на уплату 50% дивидендов в пользу государства, то здесь и государство должно быть честным по отношению к компаниям и не нагружать их той деятельностью, которая им несвойственна", - заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ-2019.

РЖД получили право выплачивать дивиденды имуществом в октябре 2018 г., а в мае решили им воспользоваться, чтобы передать в бюджет имущество на 20,35 млрд руб. - в том числе объекты, которые используют прокуратура и полиция, ряд активов в Сочи, а также подвижной состав на 12 млрд руб., писал ранее "Коммерсантъ". Министерство транспорта РФ согласовало соответствующую директиву, но резко против выступил Минфин, который требовал выплаты в 2019 г. 30% прибыли от МСФО, добавляя, что бюджет технически может принять только деньги, а не имущество.

Министерство экономического развития, как отмечал "Коммерсантъ", сверх позиции Минфина указало лишь, что при утверждении долгосрочной программы развития монополии до 2025 г. правительство предусмотрело уплату дивидендов (в том числе в 2019 г.) лишь на привилегированные акции. Оставшуюся прибыль предполагалось направлять на инвестиции в рамках плана модернизации инфраструктуры до 2024 г.

В результате противоречий текст директивы не был согласован к совету директоров монополии 27 мая, на который был вынесен этот вопрос, и голосование по нему не состоялось. Между тем, по данным газеты, диалог о выплате дивидендов РЖД за 2018 г. имуществом продолжается. Один из ее источников утверждает, что вопрос решится уже на этой неделе. Два других говорят, что позитивное решение фактически обеспечено, поскольку такая форма дивидендов одобрена "на высшем уровне".

При этом "Коммерсантъ" ознакомился с подробным перечнем имущества, предназначенного к передаче. Он приложен к проекту директивы. Подавляющее большинство объектов представляет собой детализированное - вплоть до чешских люстр, баскетбольных щитов и домиков для служебных собак - имущество, предназначенное для передачи силовым структурам, писала газета.

В части движимого имущества помимо пассажирских вагонов фигурируют 7 тепловозов и 3 электровоза. Ранее об изъятии тягового подвижного состава не было известно. При этом 166 пассажирских вагонов, которые, по неофициальным данным, предлагалось после перечисления их в качестве дивидендов направить в Крым для ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД, в РЖД не входит), уже находятся на полуострове. Согласно документу, все они располагаются по адресу КЖД: г. Симферополь, улица Павленко, 34. Местоположение локомотивов не уточняется.

В то же время собеседник издания в "Крымской железной дороге" сообщал, что "впервые слышит" о вагонах РЖД, и в Симферополе "их нет". "Этот вопрос решается на уровне правительства РФ и министерства транспорта. А наш вопрос - ждать, пока они что-нибудь решат", - говорил он. Хотя обозначенные в документе электровозы не очень новы, тепловозы ТЭП70БС имеют номера в интервале от 329 до 337, что означает, что они построены не раньше 2019 г. По открытым источникам, последний выпущенный тепловоз этой серии - 334 (апрель), отмечал "Коммерсантъ".