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Акимов назвал конкурсы на строительство сетей ключевым событием в телекоме

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ключевое событие года в телекоммуникационной индустрии - проведение конкурсов в ряде регионов на строительство сетей связи в рамках развития "Цифровой экономики", считает вице-премьер Максим Акимов.

"Сегодня, когда выступал Андрей Кузяев (глава "ЭР-Телекома"), он сказал про тендеры. Это ключевое событие года, когда мы в первый раз не единому исполнителю, "Ростелекому" (MOEX: RTKM), отдали (контракты), а рискнули, расторговали на конкурсе - и получили рекордное количество заявок", - сказал Акимов "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ.

По словам вице-премьера, настоял на этом глава Минкомсвязи Константин Носков. "У нас были очень тяжелые дискуссии на этот счет, мы были в шаге от того, чтобы не торговать, а отдать, как и раньше, "Ростелекому". Надо отдать должное министру связи Носкову - он настоял на этом, это было его заслугой", - сказал Акимов.

В ходе ПМЭФ-2019 Кузяев, выступая на сессиях, говорил, что частные компании приходили на конкурсы на строительство сетей даже в отдаленных и труднодоступных регионах, что отражает активную позицию телеком-бизнеса не только в многонаселенных городах. Во многих случаях организаторы получали по 4-5 заявок на лот.

Максим Акимов Правительство РФ. ПМЭФ-2019

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