В Japan Tobacco оценили долю фальсификата на российском рынке табака в 10,3%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Доля фальсифицированных табачных изделий на рынке РФ составляет 10,3%, заявил исполнительный вице-президент, директор-представитель Japan Tobacco Inc Муцуо Иваи в рамках бизнес-диалога "Россия - Япония" на ПМЭФ-2019 в субботу.

По его словам, бюджет России потерял 72 млрд рублей из-за не поступивших в казну налогов. Иваи отметил, что на постсоветском пространстве в связи с созданием ЕАЭС разворачивается передвижение капиталов, рабочей силы, продуктов. "Но, с другой стороны, это становится проблемой, связанной с дистрибуцией незаконной продукции", - отметил он.

"Один из перспективных способов решения этой проблемы - введение системы отслеживания продукции, в которой используются технологии цифровой маркировки", - считает Иваи. Он напомнил, что в РФ внедряется цифровая маркировка сигарет, и с июля реализация продукции без маркировки будет запрещена.

По словам Иваи, JTI поддерживает меры по борьбе с поддельными табачными изделиями. Но для максимального эффекта этой системы необходимо постепенное сокращение разницы между акцизами в странах ЕАЭС и расширение маркировки на все страны союза, считает он.

В РФ JTI владеет пятью фабриками. Как сообщил Иваи, объем инвестиций компании в российский рынок достиг $4,6 млрд.

JTI - лидер российского табачного рынка с долей около 40% после покупки "Донского табака" (по данным на 1 августа 2018 года)

Japan Tobacco представлена более чем в 120 странах. Международное подразделение группы - Japan Tobacco International. Компания выпускает сигареты под брендами Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD. В России портфель также включает локальные марки ("Русский стиль", "Петр I", "Тройка" и другие).