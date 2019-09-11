Поиск

Поступления акцизов от нагреваемого табака в РФ взлетели почти в 200 раз

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Растущая популярность продукции, альтернативной традиционным табачным изделиям, постепенно становится заметным фактором для бюджета.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными Минфина, объем поступлений акцизов от нагреваемого табака в РФ за восемь месяцев 2019 года взлетел почти в 200 раз - до 6,42 млрд рублей с 33,8 млн рублей годом ранее. Эти цифры министерство представило в Минэкономразвития в рамках обсуждения прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, который планируется рассмотреть на заседании правительства 19 сентября, сказал собеседник агентства.

Производством табачных стиков для систем нагревания табака в России занимаются, в частности, Philip Morris International (Iqos) и British American Tobacco (glo).

Согласно данным Федерального казначейства, за семь месяцев 2019 года поступление акцизов на традиционную табачную продукцию, производимую на территории РФ, составили 279,3 млрд рублей.

Минэкономразвития РФ Минфин РФ

Новости по теме

Новости

Рубль развернулся вниз к доллару на фоне резкого падения цен на нефть

Bloomberg сообщил об ограничениях для "Газпрома" на прокачку через OPAL

VW предупредил "ГАЗ" о прекращении сотрудничества при полном вступлении санкций в силу

Программу благоустройства "Моя улица" номинировали на премию Global Awards for Excellence

Дума приняла в первом чтении поправки о льготах для "Роснефти" и "Газпром нефти"

Британский регулятор оштрафовал Engie на 2,1 млн фунтов за махинации трейдера

Греф допустил новое снижение Сбербанком ставок по ипотеке до конца 2019 года

Еврокомиссия изучит решение Суда Евросоюза по OPAL

Евро опустился ниже 72 рублей впервые со 2 августа

"Величайшая коллекция виски" будет выставлена на торги Sotheby's

"Величайшая коллекция виски" будет выставлена на торги Sotheby’s
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');