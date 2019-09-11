Поступления акцизов от нагреваемого табака в РФ взлетели почти в 200 раз

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Растущая популярность продукции, альтернативной традиционным табачным изделиям, постепенно становится заметным фактором для бюджета.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными Минфина, объем поступлений акцизов от нагреваемого табака в РФ за восемь месяцев 2019 года взлетел почти в 200 раз - до 6,42 млрд рублей с 33,8 млн рублей годом ранее. Эти цифры министерство представило в Минэкономразвития в рамках обсуждения прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, который планируется рассмотреть на заседании правительства 19 сентября, сказал собеседник агентства.

Производством табачных стиков для систем нагревания табака в России занимаются, в частности, Philip Morris International (Iqos) и British American Tobacco (glo).

Согласно данным Федерального казначейства, за семь месяцев 2019 года поступление акцизов на традиционную табачную продукцию, производимую на территории РФ, составили 279,3 млрд рублей.