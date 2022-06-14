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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Ростовская область на ПМЭФ-2022 представит 70 проектов более чем на 650 млрд руб.

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Ростовская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представит 70 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 650 млрд рублей, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития региона.

Презентуемые проекты планируется реализовать в сфере машиностроения, транспорта, жилищного строительства, производства строительных материалов, возобновляемой энергетики.

"Наш проектный портфель на ПМЭФ-2022 - один из самых весомых за все время участия Ростовской области в различных экономических, инвестиционных форумах. Большая часть проектов - индустриальные, в том числе, нацеленные на импортозамещение", - приводятся в сообщении слова директора Агентства Игоря Буракова.

Экспозиция региона будет представлена под слоганом "Ростовская область. Гармония инвестиционных инструментов". Главный содержательный и визуальный акцент экспозиции - инструменты государственной поддержки инвесторов, бизнеса, инвестиционных проектов. Центральный арт-объект - стилизованная сцена с оркестром и хором. Музыкальные инструменты - образная визуализация инструментов инвестиционной привлекательности Ростовской области, поддержки инвесторов.

Региональная составляющая национальных проектов России представлена в образе фортепиано, у которого - несколько клавиатур, что отражает взаимосвязь и синергию национальных проектов.

Музыкальные инструменты также визуализируют преференциальные режимы, налоговые льготы и другие инструменты государственной поддержки инвесторов.

Проектный портфель региона на ПМЭФ-2022 включает, в том числе, проекты из перечня "100 губернаторских инвестиционных проектов Ростовской области", проекты региональных компаний-производителей газового и отопительного оборудования.

В числе экспонентов ПМЭФ-2022 - Группа компаний "Ростсельмаш", которая представит будущий тракторный завод в Ростове-на-Дону, проекты производства самоходных опрыскивателей, навесной и прицепной техники и ряд других.

По информации областного министерства экономического развития, на ПМЭФ-2022 также презентуют инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса в донском регионе.

Делегацию Ростовской области на ПМЭФ-2022 возглавит губернатор Василий Голубев.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня.

Ростовская область ПМЭФ
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