"МегаФон" продемонстрировал на ПМЭФ опцию pre-5G для максимально быстрого интернета

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "МегаФон" продемонстрировал участникам Петербургского международного экономического форума новую опцию pre-5G, обеспечивающую скорость интернета до 50% выше обычной. В компании сообщают, что максимально быстрый мобильный интернет, доступный на сегодняшний день в сетях LTE в России.

Новые возможности мобильного интернета представлены на объединенном стенде холдинга USM. Участники ПМЭФ могут сравнить скорость с опцией pre-5G и обычную скорость в сети "МегаФона" и других операторов. Для точного сравнения необходимо замерить скорость в одно время в одной локации с использованием одной модели смартфонов, что абоненту сложно реализовать в обычных условиях.

Предложить опцию, ускоряющую мобильный интернет, специалисты компании смогли за счет обновления сервисной модели управления трафиком с использованием технологий SON (Self-Organizing Network), DRX (Discontinuous Reception) и RCAF (RAN Congestion Awareness Function), а также частотного ресурса, позволяющего предложить максимальные возможности абонентам. Эффективно управлять частотным ресурсом также помогает использование технологий VoLTE и VoWiFi, доступных абонентам в большинстве регионов.

"Обычная скорость в сети МегаФона в полтора раза выше, чем у конкурентов, и позволяет закрыть все основные потребности клиентов. С опцией pre-5G мы можем предложить еще больше скорости, если это необходимо", - рассказал директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.