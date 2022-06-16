ПМЭФ во всей цифровой красе

Репортаж со стендов Петербургского международного экономического форума

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Первое правило экспозиции Петербургского международного экономического форума - это телевизионные экраны. Это почти так же обязательно, как анализ ПЦР на коронавирус для участия в форуме. Небольшие экраны. Большие экраны. Как у Рэя Брэдбери. Экраны на всю стену павильона. Павильон, полностью состоящий из одних только пикселей.

Мы долго были на изоляции и соскучились по форумам, друзьям и встречам. А форумы соскучились по нам. И яркая насыщенная атмосфера ПМЭФ-2022 - искреннее признание в этих чувствах.

Фото: "Интерфакс"

Чемпионом по видеотехнологиям единогласным решением посетителей форума признана "Газпром нефть". Стенд нефтяной компании представляет собой видео-куб, который непрерывно транслирует освежающий и успокаивающий арктический видеоряд. Ледяные поля, торосы. Из воды северных морей периодически выныривают киты, нарвал и любимец публики - усатый морж.

Фото: "Интерфакс"

Выигрышнее всего стендом ГПН любоваться не прямо напротив экрана, а отойдя в сторону, чтобы обзор открывался с угла стенда. Так вы увидите заложенный в концепцию 3D-эффект. Рекомендуем смотреть видеоряд от стенда "Сколково" или "Почты России".

Фото: EPA/Vostock-photo

Показывают видеоролики абсолютно все стенды. Впрочем, профессионалы отрасли отмечают, что в отличие от одноразового стенда интерактивный видео-стенд может служить многократно, достаточно просто поменять видеопрезентацию.

Фото: Виктория Виатрис/ТАСС

На стенде "НОВАТЭКа" телевизионные панели статично отображают сложносплетенную архитектуру трубопроводов завода сжижения природного газа.

Фото: "Интерфакс"

Когда вы войдете в основной павильон форума (F) через главный вход, вы увидите стенд "Росатома". Его фасад повторяет архитектуру центрального офиса корпорации на Ордынке, но остальные три стены стенда полностью занимают телеэкраны.

Интересным ответом на всеобщую пикселизацию стал дизайн стенда Нижегородской области. Его стены украшены изображениями, в которых угадываются и мотивы поволжских народных промыслов, и клеточная компьютерная отрисовка.

Фото: "Интерфакс"

Постоянные посетители ПМЭФ могут быть уверенными, одна из популярных фотозон форума - стенд "Уралкалия"/"Уралхима" - на своем месте. На нем есть не только обязательный экран, но и стена из цветов, и даже глобус из цветов. В этот раз помимо роз на ней красуются также гвоздики и хризантемы.

Фото: "Интерфакс"

Любителей футбола и особенно цветовой гаммы одной красно-белой команды не оставит равнодушным послание со стенда "ЛУКОЙЛа". Следуя ESG-повестке, компания выполнила один из логотипов не в красно-белой, а в зелено-белой гамме, причем зеленый цвет представлен растительной фактурой.

Фото: "Интерфакс"

Медиа-зона в павильоне F представлена одними российскими СМИ. Традиционная концепция стенда "Интерфакса" - мобильный офис с открытым пространством для журналистов и переговорными студиями.

Фото: "Интерфакс"

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