"Роснано" планирует продажу 20 активов, включая зарубежные

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Роснано" подготовило к продаже 20 активов, в том числе зарубежные, сообщил глава компании Сергей Куликов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В частности, по словам Куликова, речь идет об активах в области альтернативной энергетики. "Мы из них выходим и команды переконфигурируем под новые задачи", - отметил он.

По его словам, на сегодня в портфеле "Роснано" насчитывается 51 актив, из которых 18 - "разной степени проблемности". В отношении 13 компаний "Роснано" отложило планы продаж до 2023-2024 годов, "потому что очевидной стала сегодняшняя необходимость в них в части поддержания критической инфраструктуры", сказал Куликов.

В 2021 году "Роснано" реализовало активы на сумму 50 млрд рублей.

"Учитывая, что в "Роснано" было инвестировано 233 млрд рублей (...), до 2020 года было получено от выходов из портфеля, из активов 155 млрд рублей. Мы добавили в эту копилку за прошлый год ещё 50 млрд рублей. Таким образом, мы преодолели психологический барьер в 200 млрд рублей, сравнявшись с инвестиционными затратами, чем, как нам кажется, мы подтверждаем в целом доходность нашей деятельности", - отметил Куликов.

Он также сообщил, что за всё время работы "Роснано" до 2020 года в проекты было привлечено 65 млрд рублей внебюджетных средств, а только в 2021 году - 68 млрд рублей, из которых лишь 4 млрд рублей - собственные средства, остальное - внешнее финансирование.

По словам Куликова, на сегодняшний день "Роснано" считает возможным во вновь создаваемых фондах увеличивать долю частных инвесторов. "У нас в стратегии есть такая амбиция, что мы будем привлекать в первой половине её реализации в пропорции 1 к 4, то есть на 1 рубль государственный или квазигосударственный 4 рубля - внешних, и к концу срока реализации - 1 к 8", - сказал глава "Роснано".