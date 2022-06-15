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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Объявлены победители конкурса "Деловая книга года в России"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Лауреаты ежегодной премии "Деловая книга года в России", учрежденной компанией "Технологии Доверия" (ТеДо, экс-PwC), объявлены на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

Жюри, в состав которого входят бизнесмены, эксперты-экономисты, журналисты и представители государственных структур, определило лауреатов и призеров в трех номинациях - "Лучшая книга российского автора", "Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России" и "Лучшая книга в помощь бизнесу".

В номинации "Лучшая книга российского автора" победителями стали "История ИП" (Илья Пискулин, издательство "Бомбора"); "Сначала будет страшно. 7 жизней, которые мне пришлось прожить" (Сергей Лекторович, "Бомбора"); "Лидер на катке. Как быть настоящим руководителем" (Станислав Логунов, "Бомбора").

Победители в номинации "Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России": "Будущее быстрее, чем вы думаете" (Питер Диамандис, Стивен Котлер, МиФ); "That will never work. Это никогда не будет работать. История создания Netflix" (Марк Рэндольф, "Бомбора"); "Мы - то, что мы делаем" (Бен Хоровиц, МиФ).

В номинации "Лучшая книга в помощь бизнесу" первое место поделили две книги: "Тише! Говорит клиент. Как глубинные интервью помогают решать задачи бизнеса" (Олег Чулыгин, Альпина ПРО) и "Человек покупающий и продающий" (Николай Молчанов, "Бомбора"). На второй позиции "HR-маркетинг: Как сделать вашу компанию мечтой всех кандидатов" (Илья Батлер, Альпина Паблишер).

Конкурс проходит в седьмой раз. На первом этапе отбор номинантов осуществлялся путем онлайн-голосования на площадке "КраудСпейс". В нем приняли участие около 16 тысяч человек - почти на четверть больше, чем в прошлом году.

"В периоды треволнений и раздумий о будущем люди обычно отдают предпочтение литературе художественной, книгам по истории. Поэтому мне кажется очень важным, что интерес к нашему конкурсу не упал. Наоборот, растет. В этом году участники онлайн-голосования написали около 170 развернутых рецензий на лучшие книги, обосновывая свой выбор (в 2021 году - 90)", - заявил управляющий партнер ТеДо Игорь Лотаков, процитированный в сообщении компании.

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