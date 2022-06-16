ВТБ предложил снизить ставку по ипотеке с господдержкой

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ВТБ предлагает снизить ставку по ипотеке с господдержкой и продлить ее действие после 2022 года, а также рассмотреть вопрос о закреплении "семейной ипотеки" как постоянно действующей программы, предложил в ходе ПМЭФ-2022 зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Ставки в 12% и 9% по госпрограмме были установлены в большей степени как "антикризисные" и уже сыграли свою роль в поддержке рынка ипотеки весной этого года. Дальнейшее смягчение политики регулятора должно оказать влияние на госпрограмму, вернув ставку по ней на более низкий уровень, как это уже было в пандемию. Мы уверены, что подобная мера наряду с продлением госпрограммы после 2022 года будет позитивно воспринята клиентами и рынком", - заявил Печатников.

Он заверил, что новые параметры помогут выполнить цели нацпроекта по вводу жилья, будут логичны на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ и позволят населению комфортно планировать свои расходы при покупке недвижимости.

Напомним, что 10 июня регулятор в четвертый раз подряд уменьшил ключевую ставку, которая с конца февраля сократилась с 20 до 9,5%. За последние два месяца банки существенно улучшили параметры жилищного кредитования, вернув ставки по стандартным программам к показателям начала года и фактически уравняв их с условиями ипотеки с господдержкой.

Печатников отметил, что, с учетом снижения ключевой ставки необходимость в программах господдержки отпадет сама - они будут заменены собственными предложениями банков.

Кроме того, с учетом приоритетной задачи поддержки российских семей стоит расширить условия господдержки для клиентов с детьми. "Программа "семейной ипотеки" действует с 2018 года и, безусловно, пользуется спросом: мы выдали по ней уже 94 тысяч кредитов более чем на 340 млрд рублей. По нашей оценке, ее востребованность с годами будет только возрастать... Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о ее продлении на несколько лет или даже закрепить ее как постоянно действующую программу", - добавил зампред ВТБ.