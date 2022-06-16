В Минэнерго РФ заявили, что добыча нефти останется на уровне 2021 г. или снизится на 3-5%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия пока не планирует снижать добычу нефти, по итогам года производство сохранится на уровне прошлого или немного снизится, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Известия" в рамках ПМЭФ-2022.

"Заявление некоторых или, может быть, одного специалиста или руководителя (о необходимости снижения добычи нефти на 30%) не означает, что с этим решением все согласны. Мы считаем, что сегодня наш товар, нефть мы размещаем на рынке в моменте. У нас есть планы краткосрочные по перенаправлению поставок в страны АТР, на восток, на юг, там есть спрос. Поэтому мы не считаем, что нужно такое решение в моменте принимать. Если ситуация будет ухудшаться, то будем принимать другие решения", - сказал он.

"Пока намечены планы по логистическим решениям, как перенаправлять. Да, этом будет, может быть, небыстро, но по крайней мере, нас никто не останавливает", - уточнил министр.

"Сегодня добыча нефти с конденсатом находится на уровне прошлого года, даже чуть выше. Можно ожидать сохранения уровня или уменьшения на 3-5%", - добавил глава ведомства.

В свою очередь вице-премьер России Александр Новак в рамках ПМЭФ-2022 сообщил журналистам, что Россия восстановила добычу нефти до уровня, близкого к показателю, зафиксированному в феврале. Он отметил, что в июле рост добычи нефти в России может продолжиться.

"Я думаю, что предпосылки есть для того, что мы в июле продолжили (увеличивать добычу - ИФ). Мы видим, что у нас прирост довольно-таки существенный по сравнению с маем - где-то на 600 тысяч баррелей, примерно на 5-6%. Фактически мы близки к восстановлению февральского уровня, когда он составлял 10,2 млн баррелей", - сообщил Новак.

По его словам, дальнейшее наращивание добычи нефти будет зависеть от планов компаний по добыче, экспорту, поставкам на внутренний рынок, что в свою очередь зависит от спроса.

Новак отметил, что ситуация, сложившаяся на мировом рынке нефти, может способствовать дальнейшему росту цен на нее, однако все будет зависеть от баланса спроса и предложения.

"Я надеюсь, что спрос продолжит восстанавливаться. Есть определенные риски и неопределенности, связанные с локдауном в Китайской Народной Республике, поэтому будем смотреть, как будет развиваться мировая экономика и потребление", - добавил вице-премьер.

Он заявил, что экспорт нефти из РФ в июне падает из-за роста нефтепереработки внутри страны.

"Экспорт ниже, потому что он значительно вырос, когда было сокращение объемов переработки, поэтому высвободившиеся объемы шли на экспорт", - пояснил он.

"В июне экспорт нефти будет несколько меньше, чем в мае, потому что увеличился объем загрузки нефтеперерабатывающих заводов, и нефть пошла на внутренний рынок на переработку, то есть больше будет произведено нефтепродуктов", - уточнил Новак.