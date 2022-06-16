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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В МИД РФ заявили, что выход России из ВТО не обсуждается

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия не собирается инициативно выходить из ВТО, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Не обсуждается. В организацию мы вступали осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и которые получали, а хлопать дверью мы не собираемся", - сказал он журналистам на "полях" ПМЭФ в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Панкин подчеркнул, что "процедурно, легально вывести Россию из ВТО нельзя".

МИД РФ Александр Панкин
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