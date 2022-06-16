Набиуллина заявила о необходимости снять большинство валютных ограничений

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Валютные ограничения, во всяком случае большинство из них, должны быть сняты по мере стабилизации ситуации, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть сняты, большинство из них во всяком случае", - сообщила Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.

Она напомнила, что произошло наслоение разного типа валютных ограничений. Одни из них - это стабилизационные валютные ограничения. Эти меры были введены в связи с "заморозкой" международных резервов РФ и невозможностью реагировать на отток капитала валютными интервенциями. Эти ограничения затронули широкий круг и физических, и юридических лиц, резидентов и нерезидентов.

Набиуллина также прокомментировала ситуацию, при которой российские инвесторы могли зачислять выручку от продажи ценных бумаг на зарубежные брокерские счета только с одобрения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ при Минфине. При этом для зачисления дивидендов и купонов разрешение комиссии получать было не нужно.

"Буквально на днях правительственная комиссия, Антон Германович (Силуанов, министр финансов - ИФ) возглавляет, тоже решение приняла, которое рынок задавал, спрашивал: от продажи акций иностранных - многие российские граждане вложились в иностранные акции - купоны и выплаты (дивиденды - ИФ) можно было зачислять на иностранные счета, а от продажи акций нельзя было зачислять. Я так понимаю, что решение принято и это тоже очередной шаг по ослаблению", - сказала Набиуллина.

"Есть вопрос, страна ждет ответа, это людей волнует, которые не разбираются в макроэкономике. Валютные вклады конфискуют?" - спросил в ходе сессии глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров. "Нет", - сказала глава ЦБ. "Доллар запретят?" - спросил депутат. "Нет", - ответила Набиуллина. "А евро?" - продолжил глава комитета. "Нет", - заверила глава регулятора. "У нас еще другие валюты есть", - напомнила она депутату. "Я не буду перечислять. Спасибо", - сказал Макаров.