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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В ЦБ заявили, что покрытие дефицита бюджета из ФНБ не является эмиссионным финансированием

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета РФ - по сути, возврат ранее накопленных денег в экономику, а не эмиссия новых, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Выступая на макроэкономической сессии в рамках ПМЭФ, она отметила, что расходование ФНБ в условиях заморозки золотовалютных резервов не сопровождается продажей валюты. "Сейчас это вклад в денежную массу по бюджетному каналу, и мы это учитываем, принимая решение по ключевой ставке, чтобы не разогналась инфляция", - отметила глава ЦБ.

"Но я бы хотела сказать, что использование ФНБ, даже в этих условиях, это все же использование средств правительства, которые находятся на счете правительства в ЦБ, это возврат в экономику тех средств, которые в прошлые годы были аккумулированы в рамках бюджетного правила, то есть это не эмиссионное финансирование из воздуха новых необеспеченных денег", - подчеркнула Набиуллина.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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