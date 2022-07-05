ФНБ в июне сократился на 1,7 трлн рублей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля составил 10 трлн 774,982 млрд рублей (эквивалент $210,622 млрд) или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 июня фонд составлял 12 трлн 475,932 млрд рублей (эквивалент $197,725 млрд) или 9,4% ВВП. Таким образом, за июнь он сократился на 1 трлн 700,95 млрд рублей.

Объем ликвидных активов ФНБ в июне снизился до эквивалента 7 трлн 427,24 млрд рублей, или $145,182 млрд (5,6% прогнозируемого в соответствии с законом о бюджете ВВП) с 9 трлн 229,67 рублей, или $146,3 млрд (6,9% ВВП) месяцем ранее.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июля размещено 50 млрд 872,4 млн евро, 5 млрд 491,8 млн фунтов стерлингов, 797 млрд 199 млн японских иен, 309 млрд 720,1 млн китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 319,4 млн рублей.

В июне 50 млрд рублей из ФНБ было размещено в привилегированные акции Газпромбанка. Кроме того, 4,204 млрд рублей были вложены в облигации Фонда ЖКХ.

ВЭБ.РФ в июне досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2020 годах, для финансирования проектов: КЖЦ-1 (122,5 млн рублей), КЖЦ-2 (118,8 млн рублей) и строительство аэропорта в Саратове (78,1 млн рублей).

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 529,517 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов - 306,102 млрд рублей и $2,292 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 328,992 млрд рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка - 138,434 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка - 1,452 трлн рублей, "Аэрофлота" - 22,383 млрд рублей, "ДОМ.РФ" - 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД - 250 млрд рублей.

Финансовый результат от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2021 года по 30 июня 2022 года составил отрицательную величину - минус $66,9 млн, что эквивалентно минус 3,425 млрд рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота за период с 1 января по 30 июня составили минус 3,559 трлн рублей, в том числе: в иностранной валюте - минус 2,782 трлн рублей, в золоте - минус 667,812 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины, - минус 69,404 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов - минус 39,876 млрд рублей.

В июне в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда на депозитах в ВЭБ.РФ в сумме 1,451 млрд рублей, что эквивалентно $23,8 млн, в бумаги российских эмитентов, связанные с инфраструктурными проектами - 1,319 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 14,289 млрд рублей, что эквивалентно $186,1 млн.