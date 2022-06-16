ЦБ готов "выпустить" в систему часть рисков для кредитования трансформационных проектов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не будет принуждать банки кредитовать невозвратные или слишком рискованные проекты, но готов "выпустить" в систему часть рисков для финансирования трансформационных проектов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на сессии "Российская экономика: современный вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ.

"Структурная перестройка экономики не должна быть за счёт того, что перекладывается больше рисков на вкладчиков, кредиторов", - заявила она.

Вместе с тем она указала, что в банковском кредитовании выросли риски. "И что в этой ситуации делать? Первое. Исходя из принципа финансовый устойчивости, мы не должны принуждать банки кредитовать невозвратные или слишком рискованные проекты за счёт того, чтобы подвергать риску вкладчиков и клиентов", - сказала глава ЦБ.

Поэтому Банк России собирается настроить регулирование для того, чтобы "выпустить какую-то часть риска в банковскую систему", отметила она.

"Потому что в принципе у нас банковская система пандемию прошла нормально, сейчас мы смотрим, кому и как, в какой степени нужна докапитализация. Но при таком ударе санкций в принципе финансовая система достойно с этим справилась", - заявила Набиуллина.

В будущем ЦБ будет смотреть, как дифференцировать регулирование, чтобы банки финансировали, прежде всего, трансформационные, "зелёные" и ESG-проекты.

"Мы ожидаем во взаимодействии с правительством критерии трансформационных проектов, которые открыты для частной инициативы. Чтобы под видом банковского кредитования у нас не было просто директивного финансирования. То есть это должны быть рыночные проекты, но по определенным критериям", - указала она.

"Второе. Мы понимаем, что банки не должны подменять институты развития, мы понимаем, что у этих трансформационных проектов коммерческая составляющая будет ограничена, может быть не всегда денежный поток, который позволяет возвращать деньги кредиторам и вкладчикам. Поэтому нужны гибридные механизмы, институты развития, и роль поручительств и гарантий в этот период серьезно возрастает", - заявила Набиуллина.

Она также указала на важность изменения соотношения долгового и долевого финансирования.

"У нас в стране не недостаток долга, а недостаток капитала. А долг - это вообще "плечо", это когда у вас есть проект, есть капитал и с помощью кредита вы можете расширять производство. У нас идёт подмена одного другим. Конечно, нужно создать возможности для того, чтобы были прямые инвестиции", - сказала Набиуллина.

Она также обратила внимание на необходимость финансирования инноваций. "Традиционные институты - это не лучший способ профинансировать инновации, венчурное финансирование - это не то, что финансируется через банки. У нас нет системы бизнес-анналов, венчурных фондов", - заявила Набиуллина, добавив, что задача ЦБ и правительства - создать частные структуры, которые финансируют инновации.