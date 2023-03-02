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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Стимулирующее регулирование для проектов адаптации экономики запустят до июля

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Банк России и правительство планируют в первой половине 2023 года запустить программу стимулирующего регулирования для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, заявила на встрече с банкирами председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Ежегодную встречу организует Ассоциация банков России.

"Банки, которые финансируют такие проекты, смогут применять для них пониженные риск-веса при расчете показателей достаточности капитала", - сказала Набиуллина.

По оценкам ЦБ, при полной утилизации лимитов программы потенциал кредитования приоритетных проектов может дополнительно увеличиться на 5-10 трлн рублей, то есть до 20% от корпоративного кредитного портфеля. Регулятор рассчитывает, что это создаст дополнительный импульс для развития ряда отраслей.

По словам главы ЦБ, в ближайшее время правительство определит критерии проектов технологического суверенитета и структурной адаптации. "Мы, со своей стороны, готовим необходимые изменения в банковское регулирование. Рассчитываем, что запуск программы должен состояться в первой половине 2023 года, скорее летом 2023 года", - сказала Набиуллина.

При этом она отметила, что внедрение стимулирующих мер не означает снижения пруденциальных стандартов. Напротив, ЦБ рассчитывает, что внедряемые риск-чувствительные стимулы позволят снизить долгосрочные риски для банковской системы.

Банк России Правительство Эльвира Набиуллина
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