Министр энергетики Саудовской Аравии сравнил отношения с РФ с хорошей погодой в Эр-Рияде

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман после встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком на полях ПМЭФ был немногословен с журналистами, загадочно улыбаясь.

Услышав в конце концов вопрос о погоде в Эр-Рияде, он сказал: "Хорошая".

На следующий вопрос о "погоде" в отношениях России и Саудовской Аравии принц прокомментировал: "Такая же погода, как погода в Эр-Рияде".