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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В Ленинградской области построят первый ветропарк за 7,3 млрд руб.

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ООО "Ветропарк" (Санкт-Петербург) построит первый в Ленинградской области парк ветряных установок общей мощностью 71,4 МВт.

Соответствующее соглашение заключили генеральный директор ООО "Ветропарк" Игорь Брызгунов и губернатор региона Александр Дрозденко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) в четверг, передал корреспондент "Интерфакса".

Общий объем инвестиций в проект превысит 7,3 млрд рублей, предполагаемая выработка - более 260 тыс. МВт/ч. Ветропарк обеспечит энергоснабжение более пяти тысяч домохозяйств.

"Ветрогенераторы сегодня стали уже полноправным источником электроэнергии в стране. Есть технологии. А ситуация геополитическая заставляет оживиться и отечественных производителей", - отметил Брызгунов.

В перспективе компания намерена осуществить строительство на территории России ветропарков мощностью более 750 МВт, в том числе свыше 250 МВт - в Ленобласти. В частности, рассматриваются Волховский, Волосовский, Лужский и Подпорожский районы.

ООО "Ветропарк" зарегистрировано в 2013 году. По данным ЕГРЮЛ, компанию в равных долях контролируют ее гендиректор Брызгунов и владелец ООО "Гидромеханизированное предприятие "Онега" (Санкт-Петербург) Антон Евнуков.

Ленинградская область Ветропарк
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