ЦБ хочет качественно улучшить защиту инвесторов, чтобы вернуть доверие к финрынку РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Уровень защиты инвесторов на российском финансовом рынке должен качественно возрасти, чтобы вернуть доверие к нему после того, как реализовались риски, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Постановка задачи о том, чтобы вернуть доверие граждан к вложениям в финансовые активы, очень важная", - сказала Набиуллина журналистам после сессии ПМЭФ-2022, на которой она обозначила этот "вызов" для регулятора. "Но это вопрос не только налогов, но и другие элементы", - отметила она.

"Страхование на рыночных основах через компенсационные фонды - то что, кстати, не получило развития. Мы теперь видим, что если бы такая система была создана, она бы могла смягчить удар, и может быть нам как раз удастся ускорить создание таких систем рыночного страхования инвестиций", - сказала Набиуллина.

Но речь не только про точечные шаги в этом направлении. "Помните, мы в предыдущие годы очень активно старались защищать интересы неквалифицированных инвесторов, понимая, какие риски есть? К сожалению, многие из них реализовались. Нам нужно будет просто системно, качественно поднять уровень защиты инвесторов на финансовом рынке, если мы хотим, чтобы доверяли финансовому рынку и люди несли туда деньги. Налогообложение - это один из элементов, надо будет думать про другие", - заключила глава ЦБ.