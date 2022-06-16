COVID-вакцинацию планируют сделать обязательной в национальном календаре прививок РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса будет обязательной в российском национальном календаре профилактических прививок; в настоящее время это прорабатывается с депутатским корпусом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Мы сейчас должны получить определенный опыт, получить данные по дальнейшему развития процесса, но к этому движется. Сегодня мы видим - ряд зарубежных коллег начинают комбинировать вакцину против гриппа и вакцину против ковид-инфекции, это тоже идет", - сказал Мурашко в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос о том, когда вакцина от COVID-19 станет обязательной в национальном календаре.

"Мы видим, как ситуация развивалась в другом полушарии, когда они вышли в зимний период, мы за этим тоже наблюдаем, (...) сейчас с депутатским корпусом мы работаем для того, чтобы это двигать дальше", - отметил министр.