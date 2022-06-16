Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Карты "Мир" могут начать принимать еще в четырех странах

Карты "Мир" могут начать принимать еще в четырех странах
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Карты платежной системы "Мир" могут начать принимать еще две страны, помимо анонсировавшихся ранее двух стран, их названия пока не раскрываются, сказала журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах ПМЭФ-2022.

"У нас хорошая новость. Помимо 10 стран, которые сейчас принимают (карты "Мир" - ИФ), у нас еще на повестке четыре новых страны. Названия я не могу говорить, но буквально за последние два месяца добавились две страны", - сказала Скоробогатова.

В апреле Скоробогатова сообщила, что "Национальная система платежных карт" (НСПК) работает над запуском карт "Мир" на Кубе и еще в двух странах, которые пока не раскрываются.

Сейчас карты "Мир" принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

Ольга Скоробогатова ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2022

В Минпромторге РФ заявили, что IKEA не продает трейдинговый бизнес в РФ

"Яндекс" договорился о выкупе 84,9% конвертируемых облигаций

ПМЭФ-2022

Сколько стоит сдать обратный билет в СССР. Обобщение

Сколько стоит сдать обратный билет в СССР. Обобщение

"АвтоВАЗ" начинает продажи автомобилей Lada Granta Classic 2022 года

"АвтоВАЗ" начинает продажи автомобилей Lada Granta Classic 2022 года
ПМЭФ-2022

В Минцифры сообщили о потере Instagram, Facebook и Twitter 80% российского трафика

ПМЭФ-2022

В ВОЗ сообщили, что 33% населения мира еще не получили ни одной дозы COVID-вакцины

В ВОЗ сообщили, что 33% населения мира еще не получили ни одной дозы COVID-вакцины
ПМЭФ-2022

ФТС в январе-мае перечислила в бюджет 3,1 трлн руб. - почти половину годового плана

ФТС в январе-мае перечислила в бюджет 3,1 трлн руб. - почти половину годового плана
ПМЭФ-2022

У главы ДНР нет информации о пленении американцев, воевавших на стороне Украины

ПМЭФ-2022

Орешкин заявил о необходимости создания новой стратегии российского автопрома

Орешкин заявил о необходимости создания новой стратегии российского автопрома
ПМЭФ-2022

Набиуллина заявила о необходимости снять большинство валютных ограничений

Набиуллина заявила о необходимости снять большинство валютных ограничений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });