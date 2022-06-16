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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

"Норникель" заявил о сохранении инвестпланов и портфеля проектов

Будут корректировки по срокам реализации проектов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Норникель" сохраняет все инвестиционные планы и портфель проектов, предусмотренные долгосрочной стратегией развития компании. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения "Норникеля" Сергей Дубовицкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В то же время из-за сложностей с доступом к импортному оборудованию и логистических сбоев произойдут корректировки по срокам реализации проектов, отметил он. Компания активно ищет аналоги западных комплектующих, в первую очередь смотрит на импортозамещение.

"По большинству стратегических проектов, в том числе по Серному, мы знаем, что делать, у нас есть понимание аналогов (импортного оборудования), но нужно время на "пересборку" этих проектов", - заявил он.

Перепроектирование может отразиться изменением ориентиров по капвложениям, сейчас компания ведет подсчет итоговой стоимости, но для этого потребуются месяцы, отметил топ-менеджер. Уточненные ориентиры по capex на 2022 году будут ближе к концу года, сказал он.

В начале года "Норникель" оценивал capex на 2022 год в $4 млрд, что на 45% выше итога 2021 года. В 2023-25 гг капвложения должны были достичь пика - до $4-4,5 млрд в год.

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