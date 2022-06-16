"НОВАТЭК" построит малотоннажный СПГ-завод в ОЭЗ "Тольятти" за 2 млрд рублей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" построит в ОЭЗ "Тольятти" мини-завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее инвестиционное соглашение подписали глава правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В рамках соглашения "НОВАТЭК" инвестирует порядка 2 млрд рублей в строительство малотоннажного комплекса по производству СПГ.

"Самарская область – это регион с огромным промышленным потенциалом. (. . .) Мы продолжим строить заправочные станции, чтобы постепенно переводить автолюбителей и общественный транспорт на сжиженный природный газ, что в конечном счете окажет существенное влияние на улучшение экологической ситуации", - приводятся в сообщении слова Михельсона.

Глава Самарской области со своей стороны выразил уверенность, что строительство СПГ-завода будет начато уже в текущем году.

ОЭЗ "Тольятти" создана в 2010 году. В настоящее время резидентами являются 31 компания с заявленными инвестициями 44,8 млрд рублей и планом создания 6,7 тыс. рабочих мест.