В "Ростелекоме" сочли, что пик кибератак на Россию еще не пройден

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пик кибератак на Россию еще не пройден, причем сейчас стало появляться больше целевых атак, которым предшествуют утечки данных, заявил "Интерфаксу" вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Нет, пик атак не пройден", - сказал он, добавив, что в России научились справляться с простыми массовыми кибератаками. "Все начали воспринимать их как нормальный фон, жизнь уже так устроена", - отметил Ляпунов.

По его словам, сейчас стало больше атак, направленных на получение данных, в том числе сотрудников организации, с тем, чтобы затем использовать эти сведения во время целевых атак для захвата, выведения из строя инфраструктуры.

Атаки ведутся в основном с территории Украины и Восточной Европы, добавил Ляпунов, оговорившись, что невозможно достоверно выяснить, какой стране принадлежит определенный хакер. По его данным, согласно информации в украинских телеграм-каналах, идет набор не просто "сочувствующих", а профессиональных айтишников, хакеров для создания "боевых команд для атак".

Между тем гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский считает, что сейчас ситуация с кибератаками несколько успокоилась. "Сейчас стало немного полегче, успокаивается. Но все равно нагрузка очень высокая", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2022.

По словам Касперского, многие российские компании, подвергшиеся атакам, уже улучшили киберзащиту и сейчас готовы к подобным инцидентам. Он также отметил, что после начала спецоперации в РФ на 20% снизились привычные, текущие кибератаки, так называемый шум.