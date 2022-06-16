Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

В "Ростелекоме" сочли, что пик кибератак на Россию еще не пройден

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пик кибератак на Россию еще не пройден, причем сейчас стало появляться больше целевых атак, которым предшествуют утечки данных, заявил "Интерфаксу" вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Нет, пик атак не пройден", - сказал он, добавив, что в России научились справляться с простыми массовыми кибератаками. "Все начали воспринимать их как нормальный фон, жизнь уже так устроена", - отметил Ляпунов.

По его словам, сейчас стало больше атак, направленных на получение данных, в том числе сотрудников организации, с тем, чтобы затем использовать эти сведения во время целевых атак для захвата, выведения из строя инфраструктуры.

Атаки ведутся в основном с территории Украины и Восточной Европы, добавил Ляпунов, оговорившись, что невозможно достоверно выяснить, какой стране принадлежит определенный хакер. По его данным, согласно информации в украинских телеграм-каналах, идет набор не просто "сочувствующих", а профессиональных айтишников, хакеров для создания "боевых команд для атак".

Между тем гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский считает, что сейчас ситуация с кибератаками несколько успокоилась. "Сейчас стало немного полегче, успокаивается. Но все равно нагрузка очень высокая", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2022.

По словам Касперского, многие российские компании, подвергшиеся атакам, уже улучшили киберзащиту и сейчас готовы к подобным инцидентам. Он также отметил, что после начала спецоперации в РФ на 20% снизились привычные, текущие кибератаки, так называемый шум.

Ростелеком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2022

Держателям евробондов РФ предложат выплаты в рублях через работающие с валютой банки

ПМЭФ-2022

Силуанов не исключил выхода на рынок внутренних заимствований в 2022 году

Силуанов не исключил выхода на рынок внутренних заимствований в 2022 году

Производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве

Производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве
ПМЭФ-2022

Беглов официально открыл 25-й Петербургский международный экономический форум

ПМЭФ-2022

Карты "Мир" могут начать принимать еще в четырех странах

Карты "Мир" могут начать принимать еще в четырех странах
ПМЭФ-2022

В Минпромторге РФ заявили, что IKEA не продает трейдинговый бизнес в РФ

"Яндекс" договорился о выкупе 84,9% конвертируемых облигаций

ПМЭФ-2022

Сколько стоит сдать обратный билет в СССР. Обобщение

Сколько стоит сдать обратный билет в СССР. Обобщение

"АвтоВАЗ" начинает продажи автомобилей Lada Granta Classic 2022 года

"АвтоВАЗ" начинает продажи автомобилей Lada Granta Classic 2022 года
ПМЭФ-2022

В Минцифры сообщили о потере Instagram, Facebook и Twitter 80% российского трафика

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });