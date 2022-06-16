"Атомайз" рассчитывает расширить аудиторию за счет интеграции с сервисами "Тинькофф"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российская платформа для токенизации активов "Атомайз", одним из инвесторов которой является компания "Интеррос" Владимира Потанина, рассчитывает на прирост аудитории в размере от 500 тысяч до 1 млн клиентов в течение 3-5 лет за счет интеграции с сервисами Тинькофф банка и поддержки киберспортивного проекта "Игры будущего", сообщила "Интерфаксу" директор "Атомайз Россия" Екатерина Фроловичева.

"По нашим подсчетам, мы сможем добиться кратного прироста аудитории и выйти на уровень от 500 тыс. до 1 млн клиентов на горизонте 3-5 лет", - сказала Фроловичева. Сейчас аудиторию "Атомайз" составляют интересующиеся цифровыми финансовыми активами (ЦФА) клиенты Росбанка, соглашение с которым платформа подписала еще до покупки банка "Интерросом" в апреле.

"Атомайз" станет партнером Тинькофф банка по удаленной идентификации и расчетам. Первым партнером "Атомайз" в этой сфере был Росбанк.

"Сервис делегированной идентификации, который предоставляют банки, для нас как платформы, живущей исключительно в цифровых каналах, является одним из наиболее востребованных. У Тинькофф банка сервис идентификации прекрасно развит, так как концепция этого банка изначально предполагала его абсолютно цифровой статус. Мультибанковская модель в идентификации для "Атомайз" крайне важна", - пояснила Фроловичева.

"Тинькофф" выступает также провайдером возможности проведения расчетов с использованием номинального счета.

"В итоге за счет удобства сервисов по идентификации и расчетам мы расширяем для "Атомайза" охват аудитории, которая будет откликаться на предложение ЦФА как формы инвестиций для диверсификации своего портфеля", - рассчитывает глава "Атомайз".

В перспективе следующей формой взаимодействия может стать полномасштабный выход на аудиторию "Тинькофф инвестиций", считает она. "А пока мы идем по пути customer development, то есть изучаем на выборке готовность потреблять инструменты ЦФА внутри приложения "Тинькофф инвестиции"", - пояснила Фроловичева.

Для расширения охвата и диверсификации отраслевых кейсов "Атомайз" в четверг в рамках ПМЭФ заключила соглашение с международной площадкой по киберспорту "Игры будущего", сообщила платформа.

"Игры будущего" - российский проект, находящийся на стыке науки, спорта и образования, который сочетает в себе популярные киберспортивные дисциплины, состязания в виртуальной и дополненной реальности. Старт проекта запланирован на 2023-2024 гг. и предусматривает проведение регулярных международных соревнований в 15 высокотехнологичных дисциплинах, таких как робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, и др.

"Атомайз" окажет Играм поддержку в выпуске ЦФА, которые предоставят возможности по созданию финансовых активов в киберспорте. Платформа рассчитывает встроить финансовые инструменты в индустрию игр и развлечений, а также использовать ЦФА для развития пользовательского опыта.

"Атомайз Россия" станет нашим надежным партнером для токенизации вселенной "Игр будущего" на основе технологий по цифровизации других продуктовых направлений на платформе", - заявил руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров, цитата которого приведена в сообщении "Атомайз".