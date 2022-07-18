Платформа "Атомайз" выпустит первый индустриальный токен - на палладий

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российская платформа для токенизации активов "Атомайз", одним из инвесторов которой является "Интеррос" Владимира Потанина, начала выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) на драгоценные металлы, сообщила компания.

Статус и удобство токенов позволят им в будущем вытеснить необеспеченную активами криптовалюту, рассчитывает Потанин. Его слова приводит телеграм-канал "Клуб Интеррос".

Первым будет выпущен ЦФА на палладий.

Инвестор получит право на денежное требование, эквивалентное рыночной стоимости палладия. Палладий не является общедоступным активом на российском рынке, а на платформе "Атомайз" металл будет представлен в формате нового вида финансовых инструментов, позволяющих как закупки, так и инвестирование.

Первым эмитентом выступил ООО "ДжиПиЭф Инвестментс", российская "дочка" фонда Global Palladium Fund (GPF), созданного "Норникелем" с целью стабилизации палладиевого рынка. Первыми инвесторам на платформе стали Росбанк и брокер "Вектор Икс".

Выпуск первого российского индустриального токена означает вступление российской экономики в новый период - эпоху токенизации, заявил Потанин.

"Широчайший спектр использования (токенизировать можно практически любой продукт или услугу), гибкость, абсолютная надежность и прозрачность - все это делает токены уникальным инструментом для управления ликвидностью и для инвестиций, - считает предприниматель. - В отличие от ничем не обеспеченной криптовалюты, где технология блокчейн используется для максимальной анонимизации пользователя, индустриальные и другие токены обеспечены физическими активами, а использование технологии блокчейн делает транзакции с ними надежными, удобными и прозрачными. Это и есть те главные конкурентные преимущества, с помощью которых токен победит криптовалюту, вытеснит ее на обочину цифровой экономики".

Потанин убежден, что "уже в ближайшее время и российский бизнес, и самые широкие слои населения по достоинству оценят все преимущества ЦФА и те возможности, которые открывает токенизация".

"Норникель", крупным акционером которого является "Интеррос", в начале 2022 года объявил о планах предложить инвесторам из России на площадке "Атомайз" цифровые продукты, обеспеченные выпускаемыми металлами. С 2020 года такие токены, обеспеченные металлами "Норникеля", выпускались для промышленных клиентов и инвесторов на нескольких европейских биржах.

Перечень ЦФА, выпускаемых платформой "Атомайз", будет расширяться по мере роста интереса со стороны инвесторов и эмитентов, говорится в пресс-релизе.

По словам главы GPF Investments Владимира Пронского, выпуск ЦФА на физический металл станет новым этапом в управлении сбытом драгоценных металлов. "Инвестиционная привлекательность платиновой группы металлов, и палладия в частности, подтверждается растущим мировым спросом. Относясь к драгоценным, а по факту являясь промышленным металлом, палладий участвует во всем высокотехнологичном производстве, он специально для этих целей был выкуплен у "Норникеля". ЦФА на данный металл на наш взгляд кажется очень перспективным финансовым продуктом для инвестиций", - заявил Пронский.

ООО "Атомайз" - платформа для создания и обращения ЦФА, была создана в России два года назад. В разработке задействован протокол Hyperledger, одни из создателей которого является IBM. В феврале 2022 года Банк России предоставил платформе "Атомайз" первой в стране регистрацию оператора цифровых финансовых активов.