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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

ВТБ после ухода большинства валютных клиентов занялся операциями в рублях и "мягких" валютах

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Большая часть клиентов, имевших валютные счета в ВТБ, ушла, банк переключился на операции в рублях и "мягких" валютах, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы не ведем сейчас расчеты в валюте, это связано с тем, что мы просто не имеем таких возможностей. Мы не можем переводить валюту, поэтому предупредили своих клиентов валютных, что не имеем возможности сегодня их обслуживать", - заявил Костин в кулуарах ПМЭФ.

ВТБ после начала военного конфликта на Украине попал в санкционные списки США, ЕС и Великобритании, что сделало невозможным для него проводить операции в валютах этих регионов.

"Банк ВТБ по своей специфике вырос из банка внешней торговли, мы очень много занимались внешними финансовыми операциями. Сейчас для нас эта эра закончилась, мы полностью переключаемся на рубли и "мягкие" валюты", - отметил Костин.

Он указал, что большая часть клиентов, у которых в ВТБ были валютные счета, ушла.

Отвечая на вопрос, в какие банки они перешли, Костин заявил: "Не так много банков, лидер, конечно, Газпромбанк, всегда будет. Это банк, который на сегодня осуществляет все расчеты. Сначала уходили в Альфа-банк".

ВТБ
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