ГТЛК станет соучредителем авиакомпании-оператора беспилотников

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и фонд поддержки проектов "Национальной технологической инициативы" (НТИ) планируют создать авиакомпанию-оператора беспилотников. Соответствующий меморандум подписан на ПМЭФ-2022, сообщила ГТЛК.

СП будет создано на паритетных началах, оно будет называться "Беспилотные авиационные системы" (БАС).

"Планируется, что компания будет оказывать как услуги по аэрофотосъемке и мониторингу объектов, так и по перевозке грузов авиационным беспилотным транспортом. Первые коммерческие полеты дронов под управлением БАС планируется совершить уже в 2023 году", - говорится в сообщении ГТЛК.

Созданию СП будет предшествовать "кропотливая работа по формированию и совершенствованию специализированной нормативно-правовой базы", заявил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, которого цитирует пресс-служба.

Количество дронов, которыми будет оперировать СП, и у какого производителя они будут закуплены, в сообщении не уточняется. Среди крупнейших российских производителей беспилотников – группа "Кронштадт", ZALA Aero, "Уральский завод гражданской авиации", "Специальный технологический центр".