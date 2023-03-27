ГТЛК начала сбор данных о потребностях регионов в авиабеспилотниках

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, подконтрольно Минтрансу) создало портал для сбора информации о потребностях регионов в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и связанных с ними услугах.

Данные которые собирает ГТЛК, лягут в основу государственного гражданского заказа на беспилотники, который должен быть утвержден во втором квартале 2023 года, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Также в настоящий момент прорабатываются меры поддержки регионов, участвующих в программе", - отметили в ГТЛК.

ГТЛК, как ожидается, станет базовым заказчиком БПЛА. В прошлом году совместно с фондом "Национальная технологическая инициатива" компания учредила оператора беспилотников ООО "БАС". Декларировалось, что в будущем это СП будет оказывать услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов.

В презентации ГТЛК сообщалось, что в 2023 году в парке "БАС" будет до 20 летательных аппаратов, к 2025 - до 100. На этапе становления задача "БАС" - стать "технологическим полигоном для тестирования современных разработок, оценки их коммерческой эффективности и дальнейшей покупки", заявлял гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.