Поддержку спроса на имеющиеся в РФ запасы машин обсудят на совещании у Путина

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Автопроизводители и дилеры в России располагают запасами автомобилей, необходимо стимулировать спрос на них, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщив, что этот вопрос будет обсуждаться в четверг на совещании у президента Владимира Путина.

"Мы должны сейчас подумать одновременно не только о том, чтобы импортные автомобили заходили на нашу территорию, но и определиться с тем, достаточно ли у нас спроса на сегодняшний день. В остатках у производителей и дилеров автомобили сегодня есть, их никто не раскупает сильно", - сказал он.

"Вопрос в цене. А будут снижать дилеры или автопроизводители эту цену - на этот вопрос я не отвечу. Они закладывают свои издержки, которые понесли, свои издержки, которые понесут с учётом того, что им нужно содержать инфраструктуру - поэтому сказать окончательно, какая будет цена и по каким категориям автомобилей, сложно", - добавил Мантуров.

По его словам, меры стимулирования спроса будут обсуждаться в четверг на совещании по автопрому. "Будет совещание у президента по автопрому, будем предлагать в том числе меры стимулирования рынка, сказать сейчас, какой это будет объем и по каким направлениям - это будет окончательно принято решение после совещания у президента, мы на это рассчитываем. Но мы должны думать в первую очередь об этом - стимулирование спроса, чтобы появился платежный спрос, тогда будет понятно", - сказал глава Минпромторга.

Речь может идти как о возобновлении старых программ поддержки спроса, в частности, льготного кредитования, так и о комбинации мер.

Введение мер поддержки спроса пока обсуждается на краткосрочную перспективу, подчеркнул он.