VW предложил сотрудникам нижегородского предприятия уволиться за шесть окладов

Концерн уведомил дилеров, что до конца 2022 года сборки на его предприятиях в России не будет

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen предложил сотрудникам, задействованным на контрактной сборке автомобилей на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде, добровольно уволиться с компенсацией шести окладов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на один из профсоюзов сотрудников VW в России.

Площадка находится в простое с марта. Издание сомневается, что она возобновит работу с учетом санкций США, введенных против "ГАЗа". Там работают 200 человек.

В письме профсоюзов "Единство" и АСМ директору по персоналу российской "дочки" концерна (ООО "Фольксваген Груп Рус") Герриту Шпенглеру говорится, что 2 июня было получено предложение расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон. По данным профсоюза, компания при этом утверждает, что "массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет".

По сведениям профсоюзов, работникам предложили шесть окладов, если они согласятся расторгнуть трудовой договор до 17 июня, и пять окладов, если они это сделают с 17 до 29 июня.

В представительстве VW в России изданию подтвердили эту информацию, сказав, что предложили пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование (если применимо) тем сотрудникам в Нижнем Новгороде, кто пожелает уволиться.

Сборка моделей Skoda и Volkswagen на заводе группы "ГАЗ" в Нижнем Новгороде была остановлена 3 марта, с тех пор площадка находится в простое. С 25 мая неопределенность относительно будущего контрактной сборки усилилась, поскольку "ГАЗ", попавший под санкции США еще в 2018 году, не получил отсрочку по вступлению санкций в силу от Минфина США на фоне происходящего на Украине.

"Коммерсант" констатирует, что VW до сих пор не сделал никаких заявлений относительно разрыва соглашения о контрактной сборке на "ГАЗе".

Производственный график линии Skoda на "ГАЗе" предполагает простой до середины сентября, однако это, как отмечает газета, лишь формальность - санкции вряд ли позволят возобновить работу. Кроме того, по информации издания, VW довел до своих дилеров информацию, что в 2022 году сборки в России, в том числе и на собственной площадке в Калуге, не будет.

Уходить с российского рынка германский концерн, по крайней мере в лице марки VW, не хочет, говорят источники "Коммерсанта".