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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Страны, входящие в сделку ОПЕК+, обсуждали распад альянса и создание новых, но все равно остаются привержены бессрочной хартии в рамках соглашения, сообщил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

"Мы это обсуждали с коллегами (распад ОПЕК+ или создание новых блоков - ИФ), но мы всегда выступаем за более долгосрочные отношения. В течение шести лет нашего взаимодействия возникали разные ситуации, но мы сохраняли действие соглашения в самые трудные времена, когда можно было потерять серьезные объемы добычи и повлиять на энергетическую безопасность", - сообщил Новак.

Он отметил, что, несмотря на истечение срока сделки ОПЕК+, страны, участвующие в ней, обсудят дальнейшее взаимодействие в конце года.

"Вообще у нас действует хартия ОПЕК+. Мы взаимодействуем не только по добыче, но и в технологиях, совместных проектах в разных странах", - добавил вице-премьер.

Формально соглашение действует до конца 2022 года. Ранее план предполагал исчерпать ограничения, взятые на себя ОПЕК+ с мая 2020 года, к концу сентября текущего года, однако, с учетом увеличения министрами стран-участниц квоты с 432 тыс. б/с до 648 тыс. б/с на последней встрече в начале июня, добровольные ограничения будут нивелированы уже к концу августа.

Александр Новак ОПЕК+ ПМЭФ
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