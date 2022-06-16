Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Росрыболовство предложило включить постройку рефрижераторов в программу рыбных инвестквот

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Росрыболовство предлагает на втором этапе распределения инвестквот стимулировать строительство рефрижераторного флота. В ином случае рост добычи рыбы за счет новых судов, включенных в первый этап распределения инвестквот, может столкнуться с проблемами ее доставки, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Сейчас почти отсутствуют для рыбопромыслового флота, что очень важно, рефрижераторные транспортные суда. Если мы обновим флот в основных наших бассейнах - Дальневосточном и Северном - на 80% по мощности, чем мы будем поставлять выловленную, качественную рыбу? Если будем доставлять старыми транспортами, то потеряем качество в этой холодной цепочке", - заявил Шестаков на Петербургском международном экономическом форуме.

"Поэтому за счет второго этапа (распределения - ИФ) инвестквот будем стимулировать строительство рефрижераторного флота", - сказал он.

Как заявил Шестаков, вторым важным направлением для развития рыбохозяйственного комплекса является строительство научно-исследовательских судов. Он отметил, что по сложности и технологиям эти суда сравнимы с космическими кораблями. "Обновление научно-исследовательского флота необходимо для расширения ресурсной базы отечественного рыболовства", - подчеркнул глава ведомства.

Давая оценку работе отечественных судостроителей, Шестаков заявил, что построенные ими рыболовные суда работают отлично. "Об этом говорят и капитаны, и судовладельцы. Поэтому, если характеризовать строительство судов в России сейчас: долго, дорого, но очень качественно", - подчеркнул он.

Росрыболовство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокачка газа в Германию по "Северному потоку" упала до 40% от максимальной мощности

ПМЭФ-2022

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса
ПМЭФ-2022

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года
ПМЭФ-2022

Карты "Мир" могут начать принимать в Египте

ПМЭФ-2022

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ
ПМЭФ-2022

Новак заявил, что чиновники пока не вмешивались в ситуацию с "Северным потоком"

ПМЭФ-2022

Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент

Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент
ПМЭФ-2022

Новак сообщил, что 90-95% экспортных поставок "Газпрома" уже оплачивается в рублях

Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре

Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре
ПМЭФ-2022

Глава Башкирии заявил о "дорожном ренессансе" в республике

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });