Росрыболовство предложило включить постройку рефрижераторов в программу рыбных инвестквот

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Росрыболовство предлагает на втором этапе распределения инвестквот стимулировать строительство рефрижераторного флота. В ином случае рост добычи рыбы за счет новых судов, включенных в первый этап распределения инвестквот, может столкнуться с проблемами ее доставки, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Сейчас почти отсутствуют для рыбопромыслового флота, что очень важно, рефрижераторные транспортные суда. Если мы обновим флот в основных наших бассейнах - Дальневосточном и Северном - на 80% по мощности, чем мы будем поставлять выловленную, качественную рыбу? Если будем доставлять старыми транспортами, то потеряем качество в этой холодной цепочке", - заявил Шестаков на Петербургском международном экономическом форуме.

"Поэтому за счет второго этапа (распределения - ИФ) инвестквот будем стимулировать строительство рефрижераторного флота", - сказал он.

Как заявил Шестаков, вторым важным направлением для развития рыбохозяйственного комплекса является строительство научно-исследовательских судов. Он отметил, что по сложности и технологиям эти суда сравнимы с космическими кораблями. "Обновление научно-исследовательского флота необходимо для расширения ресурсной базы отечественного рыболовства", - подчеркнул глава ведомства.

Давая оценку работе отечественных судостроителей, Шестаков заявил, что построенные ими рыболовные суда работают отлично. "Об этом говорят и капитаны, и судовладельцы. Поэтому, если характеризовать строительство судов в России сейчас: долго, дорого, но очень качественно", - подчеркнул он.