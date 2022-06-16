Путин предложил "шире посмотреть" на поддержку спроса на коммерческий автотранспорт

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Эффективность программ господдержки спроса на коммерческую автотехнику в сложившихся условиях следует повышать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автопрома в четверг.

Президент отметил, что, "если на рынке легковых автомобилей сейчас главная проблема связана с предложением, то рынок коммерческой техники может столкнуться с дефицитом спроса".

"Здесь основной покупатель - это бизнес, транспортные компании. Многие из них сейчас придерживают инвестиции, анализируют текущую рыночную и логистическую обстановку, в том числе в связи с запретом въезда грузовиков российских компаний в Европу. В этой связи предлагаю шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт. И безусловно важно повышать их эффективность", - сказал Путин.

В совещании, которое он проводит в Петербурге в рамках ПМЭФ, участвуют ключевые российские автопроизводители, представители федеральной и региональной власти. В частности, присутствуют гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов, гендиректор ПАО "Соллерс Авто" Николай Соболев и президент ООО "УК Группа "ГАЗ" Вадим Сорокин.

Также участие в совещании принимают вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.