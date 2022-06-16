Путин поручил до сентября подготовить новую стратегию автопрома

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября подготовить новую стратегию автомобильной промышленности, обеспечивающую наличие у РФ собственных критических технологий.

"Необходимо до 1 сентября, прошу правительство это сделать, разработать и утвердить обновленную стратегию развития автомобильной промышленности с учетом сегодняшних реалий. И, конечно, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств", - сказал Путин на совещании по автопрому в четверг.

"Причем их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность нашей отрасли в целом", - добавил он.

Путин отметил, что цены на легковые автомобили в РФ должны быть доступными для потребителей.

"Сейчас особого внимания требует рынок легковых автомобилей, на котором образовался дефицит предложения и резко выросли цены. Прислушался бы к мнению министра финансов: у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся, и, безусловно, это должно отразиться на ценах. Я уже не говорю о других составляющих, которые подталкивают цены наверх – здесь тоже, наверное, можно некоторые шаги предпринять в нужном нам направлении и, главное, в нужном направлении для людей", - сказал Путин.

"Нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан. И прошу министра промышленности тоже на это посмотреть внимательно, в том числе с коллегами из других наших ведомств", - добавил президент.

Он предложил оформить по итогам совещания соответствующее поручение и вернуться к этому вопросу осенью.