"ЕвроХим" решил вопрос с выплатой купона по евробондам

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "ЕвроХим" столкнулся с техническими проблемами при выплате купона по евробондам, но решил их, и далее рассчитывает все обязательства перед кредиторами выполнять в полном объеме. Об этом заявил глава компании Сергей Твердохлеб "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2022.

"У нас очень комфортная долговая нагрузка, мы вступили в ситуацию как раз со спокойным балансом, со спокойной долговой нагрузкой. Поэтому единственная проблема, с которой мы сталкивались, особенно на первом этапе, это техническая невозможность заплатить купон владельцам облигаций из-за заморозки соответствующих счетов. Мы решили эту проблему и будем решать ее в дальнейшем", - рассказал Твердохлеб.

"Рассчитываем, что будем решать каждую техническую историю отдельно, и все наши кредиторы... все обязательства перед ними будут выполнены в полном объеме. Не планируем специальным образом рефинансироваться", - заявил менеджер.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что был заблокирован купонный платеж "ЕвроХима", приходившийся на 14 марта.