"ЕвроХим" начал обмен евробондов-2024 на локальные облигации

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - "ЕвроХим" начал обмен еврооблигаций с погашением в 2024 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации.

Заявки на участие в процедуре обмена принимаются с 10:00 31 октября до 15:00 9 ноября, сообщила компания. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.

По условиям оферты, цена выкупа евробондов в рамках обмена составляет 108,25% номинала (соответствует $1082,5): она включает 100% номинальной стоимости плюс невыплаченный купонный доход (НКД) в размере $82,5, накопленный за период с 13 марта 2022 года по 13 сентября 2023 года. НКД за период с 13 сентября автоматически включается в сумму расчетов сверх цены приобретения при осуществлении расчетов. Цена приобретения биржевых облигаций, на которые обмениваются еврооблигации, составляет 100% номинала и равна $1000. Все расчеты по сделке осуществляются в рублях по курсу Банка России, агентом выступает Росбанк.

Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций производится на биржевые облигации с погашением в 2024 году серии БО-001Р-09.

В мае этого года "ЕвроХим" разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-001P-09 номинальным объемом $25 млн со сроком погашения 13 марта 2024 года. Дата погашения локальных облигаций компании совпадала с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций "ЕвроХима". Первоначальный объем этого выпуска составлял $700 млн, ставка купона - 5,5%.

Выпуск с погашением в 2024 году - единственный находящийся в обращении выпуск евробондов "ЕвроХима". В марте прошлого года компания столкнулась с проблемами в проведении купонного платежа по этим евробондам, платежный агент его заблокировал. В середине июня "ЕвроХим" сообщил, что решил технические проблемы с проведением выплат, а в сентябре держатели еврооблигаций компании одобрили перенос процентных платежей на дату погашения евробондов.

Формально выпуск облигаций "ЕвроХима" не является замещающим, однако по сути решает ту же задачу. Подобные выпуски локальных бондов размещали, например, "СУЭК" и девелопер "ПИК", хотя в обоих случаях объемы размещений были существенно больше - $300 млн и $395 млн соответственно. "СУЭК", в апреле разместивший выпуск биржевых облигаций, параметры которых совпадали с параметрами еврооблигаций, проводит обмен евробондов на локальные облигации в те же даты, что и "ЕвроХим" - с 31 октября по 9 ноября.