Путин поддержал планы по расширению производства электромобилей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по увеличению объемов производства легковых электрических автомобилей. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома.

"С учетом того, что уже подписаны специнвестконтракты по производству легковых автомобилей электрических и с учетом планов наших автопроизводителей по увеличению объемов производства этой техники, мы считаем это одним из перспективных направлений. Президент поддержал эту инициативу", - сказал Мантуров в четверг журналистам.

Он сообщил, что участники совещания "доложили президенту о том, какие планы есть у автопроизводителей в части продолжения мер по локализации, по сохранению программ по развитию компонентной отрасли в части наращивания технологического суверенитета в этой области".

"И главное – унификация, то есть если государство предоставляет меры поддержки, в частности на льготные займы по развитию автокомпонентов, то важно, чтобы автопроизводители находили точки соприкосновения для унификации – где-то по двигателям, где-то по автоматической коробке передач, ну и по платформе в целом, в том числе по фурнитуре, по узлам и агрегатам", - отметил министр.

Мантуров добавил, что "президент поставил задачу расширять компетенции по автомобильному инжинирингу, по наращиванию этих базовых направлений, чтобы наша отрасль была максимально независимой".

Говоря о выделении бюджетных средств на льготное автокредитование, Мантуров пояснил, что "это так же, как и было в прошлом году, в частности это предоставление скидки на первый платеж, за счет этого покупателю предоставляется скидка".

Отвечая на вопрос, какой будет эта скидка, глава Минпромторга сказал: "Мы обсчитаем это в ближайшее время, когда уже правила будут выходить, банки получат такую возможность".

Он добавил также, что ставка по льготным займам Фонда развития промышленности по автокомпонентной программе составляет 1% годовых.